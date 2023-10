Qobra, le spécialiste de la rémunération variable des commerciaux, met le cap vers le Royaume-Uni

La start-up Qobra annonce ce mardi 3 octobre une nouvelle levée de fonds de 10 millions d'euros, menée par Singular avec la participation du groupe anglais Revenue Syndicate et de l'investisseur historique Breega. Elle commercialise un logiciel SaaS de gestion de la rémunération variable des commerciaux, "l'investissement commercial n°1 de la grande majorité des entreprises BtoB", d'après Antoine Fort, co-fondateur et CEO de Qobra, avec qui L'Usine Digitale a pu échanger.

Automatiser le calcul des commissions

Compatible avec la majeure partie des CRM, ERP et logiciels RH du marché, le logiciel automatise le calcul des commissions à partir de données collectées à la source et en temps réel. Il permet aux équipes Opération et Finances de gagner du temps et de s'assurer de la fiabilité des données relatives aux commissions. Les équipes managériales disposent de leurs côtés d'une visibilité globale des performances et de l'ensemble du budget dédié aux commissions.



Qobra s'adresse aux entreprises de plus de 100 salariés. "C'est à partir de 20 commerciaux que le sujet de la rémunération variable ne peut plus être traité dans un fichier Excel, note le co-fondateur. Toute entreprise qui ne prend pas le sujet au sérieux sera rapidement dépassée par ses concurrents et pourra même voir ses talents partir."

100 clients dans divers domaines

Qobra compte aujourd'hui près de 100 entreprises clientes, parmi lesquelles Doctolib, CoachHub, SeLoger ou Payfit. "Nous constatons une forte attraction de la part des clients dans des verticales différentes, comme les régies publicitaires, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, l'immobilier, les services financiers, les courtiers en assurance, l'automobile...", indique Antoine Fort.



Grâce à ces nouveaux fonds, la start-up veut s'attaquer au Royaume-Uni, "le marché le plus mature" dans le secteur, avec l'ouverture d'un bureau à Londres début 2024. Pour répondre à cet objectif, elle prévoit de doubler ses effectifs de 30 à 60 salariés. "Nous avons les Etats-Unis en ligne de mire", confie le CEO.