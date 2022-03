Qobra lève 5 millions d'euros pour son logiciel de gestion de la rémunération variable des commerciaux

La start-up parisienne Qobra boucle une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès de Breega et de plusieurs business angels. Grâce à cette enveloppe, elle souhaite recruter près de 30 personnes pour accélérer son développement en France et à l'international, en commençant par l'Allemagne et le Royaume-Uni.



Qobra a été fondée en 2020 par Antoine Fort, Tanguy Moullec et Axel Poitral. Elle a développé un logiciel SaaS de gestion de la rémunération variable des commerciaux.



"Le calcul des commissions est à la fois complexe et critique, explique Antoine Fort, son CEO. Chaque entreprise a un plan de commissionnement unique qui est encore plus complexe que le calcul de la paie car il fait intervenir de très nombreuses données business, présentes dans des outils hétérogènes, avec des règles différentes selon les équipes qui, en plus, changent dans le temps."



Plus de 100 millions d'euros de commissions

La jeune pousse s'adresse aux entreprises de toute taille. Sa solution a certifié plus de 100 millions d'euros de commissions auprès de clients comme Doctolib, Spendesk, Agicap, Gymlib, Partoo ou encore La Forêt Immobilier. Pour conquérir de nouveaux clients, Qobra souhaite étoffer son offre avec de nouvelles fonctionnalités. Elle compte ajouter de nouvelles intégrations pour prendre en charge tous les principaux outils CRM, SIRH, Data Warehouse et introduire de nouvelles formules dans son éditeur de règles de calcul.



Les logiciels de gestion de paie ont le vent en poupe. La start-up Payfit est récemment devenue une licorne avec une levée de 254 millions d'euros.