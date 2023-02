Qonto lance une plateforme de financement pour les PME

Le crédit, bastion bancaire, est assiégé par les fintech. Qonto, la néobanque pour les professionnels, a annoncé le 31 janvier le lancement d'une plateforme de financement pour les PME, accessible depuis son application. Les offres sont proposées par le partenaire historique de Qonto, October (prêt participatif), et par trois nouveaux partenaires : Defacto, Karmen et Silvr.

La première est une solution alternative à l'affacturage, déjà intégrée dans la plateforme de Malt (freelances) et de Pennylane (gestion financière et comptable). Les deux autres start-up se présentent comme des solutions de "revenue based financing" (avances sur revenu). In fine, toutes ces solutions sont du crédit aux entreprises.

"Solution de gestion financière tout-en-un"

"Ce lancement constitue une nouvelle étape importante pour Qonto dans sa volonté de devenir la solution de gestion financière tout-en-un pour les PME européennes", déclare la société dans un communiqué.

Lorsqu'un client de Qonto effectue une demande de financement via l'application, la néobanque autorise l'accès aux informations de son compte, afin que les partenaires puissent traiter directement son dossier. Le montant des crédits peut aller de 500 euros à 20 millions, sur un maximum de 24 mois. Les taux d'intérêt varient entre 0,05% par jour et 12% par an, précise Qonto.

Le boom du crédit embarqué

Le crédit embarqué pour les PME est une tendance de fond, notamment dans la verticale e-commerce. La plateforme de boutiques en ligne Prestashop a lancé en janvier son offre de financement en partenariat avec Riverbank, et PayPal s'est lancé en mai 2022 en France, avec une offre de "revenue based financing".

Dans tous les cas, il s'agit de permettre aux PME d'effectuer leurs démarches sans sortir de leur environnement opérationnel, et en leur promettant un processus plus rapide et impliquant moins de travail administratif.