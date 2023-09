Qu'est-ce qu'Agora, l'application gouvernementale censée favoriser la démocratie participative ?

Agora, "la première appli qui fait dialoguer directement les Français et le gouvernement", vient de faire son entrée sur les stores, a annoncé ce jeudi 28 septembre Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement dans un tweet.



Elle a été développée pendant près d'une année au sein de l'incubateur des services numériques de la Direction interministérielle du numérique (Dinum) et mise en oeuvre par la délégation interministérielle de la transformation publique (DITP). Elle a été créée sous la forme d'une start-up d'Etat.

Deux grandes fonctionnalités

Les ambitions d'Agora sont grandes : répondre au "désir de se parler davantage, pour mieux se comprendre, loin de l'hystérisation collective à laquelle nous habituent trop souvent les réseaux sociaux". Elle offre deux fonctionnalités à travers 23 grands thèmes (énergie, enfance, autonomie, culture, économie, égalité...). La première est de partager ses idées et opinions concernant la mise en oeuvre de certaines politiques publiques du gouvernement.



A l'occasion de son lancement, l'application propose de répondre à trois consultations en ligne pendant 4 semaines : "transition écologique : comment tous se mobiliser ?", "comment agir durablement en faveur de la sobriété énergétique", "participation citoyenne : une appli, vos idées !". Après chaque consultation, Agora partagera les enseignements tirés et les actions qui en découlent. "Des ressources" seront consultables pour connaître "la nature et les modalités" de mise en oeuvre des décisions prises. Un système de notification permettra par ailleurs aux utilisateurs d'être informés de toute nouvelle actualité sur l'application.







La deuxième fonctionnalité permet aux utilisateurs de poser des questions au gouvernement qui obtiendront, pour les plus populaires d'entre elles, une réponse, "selon les modalités précisées par ailleurs". Les questions doivent suivre "la charte de participation" qui interdit, par exemple, les propos à caractère injurieux, discriminatoire, raciste, xénophobe, obscène ou diffamatoire. Seront également supprimées les questions contenant un lien vers un site internet ou ne portant pas sur l'action du gouvernement.









Les utilisateurs sont également invités à faire part de leurs ressentis sur l'application et de proposer éventuellement de nouvelles fonctionnalités pour l'enrichir. A noter qu'ils ne sont pas obligés de remplir leur profil pour participer aux fonctionnalités d'Agora.

Outscale héberge les données à Paris

Côté technique, c'est Scalingo qui est en charge de l'infogérance et de l'hébergement des données. En pratique, ces dernières sont stockées sur l'infrastructure de 3DS Outscale, la filiale cloud de Dassault Systèmes, dont les data centers sont à Paris. La solution de Scalingo est certifiée SecNumCloud, un label délivré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). C'est l'entreprise Baleen qui protège les données des éventuelles attaques informatiques et Netino qui assure la modération des questions au gouvernement.



Il reste à savoir si cette application sera réellement utilisée et, si oui, comment les réponses aux consultations seront prises en compte dans les politiques publiques. Rappelons que les applications développées par le gouvernement n'ont pas toujours été une réussite, en particulier TousAntiCovid, anciennement StopCovid.



Censée permettre de lutter contre la pandémie de Covid-19 en retraçant les chaînes de contamination, cette application a été un échec. "Ca n'a pas marché", avait reconnu le président de la République Emmanuel Macron lors du rebranding de l'application. Elle n'a réellement servi qu'à stocker le pass sanitaire mais absolument pas à faire un contact tracing efficace, avait jugé la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Le fiasco d'Alicem pour l'identité numérique

Dans le domaine de l'identité numérique, le gouvernement a finalement décidé d'abroger l'application Alicem, acronyme d'Authentification en ligne certifiée sur mobile. Véritable fiasco, cette application devait permettre d'accéder aux services de FranceConnect via l'authentification de l'utilisation depuis son smartphone. Pour vérifier que l'individu était bien le détenteur du titre présenté, elle avait recours à la reconnaissance faciale. La Cnil avait émis d'importantes réserves concernant le consentement libre à la reconnaissance faciale en l'absence d'alternative.



Par manque d'audience, le gouvernement a également supprimé l'application SAIP qui devait alerter la population en cas de crise majeure. Encore une fois, il reconnaissait lui-même que l'application avait souffert de "dysfonctionnements et de choix de déclenchement ou de non-déclenchement qui n'ont pas été compris et ont limité sa crédibilité auprès du public". Depuis, elle a été remplacée par un compte sur X (ex Twitter) qui publie un tweet en cas d'évènement majeur de sécurité publique ou civile.