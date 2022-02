Qualcomm annonce le premier modem 5G équipé de capacités d'intelligence artificielle

Qualcomm annonce ce lundi 28 février 2022, au premier jour du Mobille World Congress de Barcelone, le premier modem 5G intégrant un accélérateur pour les calculs liés à l'intelligence artificielle. Baptisé Snapdragon X70, il s'agit par ailleurs du seul système modem-RF supportant toutes les bandes de fréquences 5G au monde.



Le Snapdragon X70 est la cinquième génération de modems 5G de Qualcomm. L'intégration de l'accélérateur sera utilisée pour les usages d'edge computing et à d'optimisation des performances à la fois dans les bandes de fréquences inférieures à 6 GHz et sur la 5G millimétrique (la bande haute des 26 GHz, dont les fréquences ne sont pas encore attribuées en France). Par exemple pour sélectionner le meilleur réseau ou se régler sur la bonne antenne au bon moment.



"L'edge intelligent", priorité pour Qualcomm

Le X70 supporte évidemment le multi-SIM et affiche comme son prédécesseur un débit descendant maximal de 10 Gb/s. Qualcomm promet ainsi des vitesses de navigation et une latence "comparables à la fibre". Les premiers appareils mobiles à en être équipés sont attendus fin 2022. Si jamais le système est intégré dans un system-on-chip (SoC), il s'agira de la deuxième génération de Snapdragon 8.



De manière générale, Qualcomm mise énormément sur l'intelligence embarquée dans les objets connectés. "L'étape 1 du futur hyperconnecté, c'est la 5G, essentielle pour connecter les objets. L'étape 2, c'est d'insuffler de l'intelligence dans ces objets, afin qu'ils puissent prendre des décisions à la périphérie du réseau. C'est là-dessus que nous investissons, quels que soient les appareils. Dans les CPU, les GPU, les moteurs d'IA… C'est là que nous concentrons notre R&D", a exposé ce lundi au cours d'une conférence de presse Enrico Salvatori, senior vice-président de Qualcomm et président de Qualcomm Europe. L'entreprise rassemble ces différents chantiers sous le vocable "connected intelligent edge".