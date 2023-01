Qualcomm annonce Snapdragon Satellite, une solution de communication satellaire bidirectionnelle

Qualcomm a profité du CES 2023 pour annoncer une nouvelle solution de communication textuelle par satellite. Nommée Snapdragon Satellite, elle permettra d'envoyer et recevoir des SMS depuis n'importe où dans le monde en passant par la constellation d'Iridium, partenaire de Qualcomm pour la partie spatiale du service.



Snapdragon Satellite sera disponible sur les smartphones équipés des puces haut de gamme de Qualcomm, à commencer par le Snapdragon 8 Gen 2. Il utilise le modem 5G X70 (et système RF associé) standard de Qualcomm. Une offre de "message d'urgence" sera lancée dans "certains régions" au second trimestre 2023.



L'annonce de Qualcomm arrive après qu'Apple ait introduit une fonctionnalité similaire à l'iPhone, en partenariat avec Globalstar, concurrent d'Iridium. Un service de SMS d'urgence est disponible en France pour l'iPhone 14 depuis le 15 novembre. Il s'agit cependant de messages à sens unique : l'utilisateur peut contacter les secours, mais ne peut rien recevoir de son côté. Qualcomm met donc en avant qu'il est le premier à fournir un service de communication dans les deux sens.

Pas limité qu'aux smartphones

Au-delà des smartphones, Snapdragon Satellite est voué à être proposé à terme sur tablettes, ordinateurs portables, objets connectés et même dans les voitures ou autres véhicules. Le fabricant d'équipements de sport Garmin a notamment indiqué qu'il travaille d'ores et déjà avec Qualcomm et Iridium pour intégrer cette technologie dans ses produits. La service sera par ailleurs compatible avec les réseaux 5G non terrestres lorsque ceux-ci auront été mis en place.