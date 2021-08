Qualcomm cherche à se muscler dans l'automobile et propose 4,6 milliards de dollars pour Veoneer

Qualcomm a mis 4,6 milliards de dollars sur la table pour s'emparer de l'équipementier automobile suédois Veoneer. L'offre officialisée jeudi 5 août 2021 surpasse de 18,4% celle de l'équipementier canadien Magna International.



Qualcomm lorgne sur l'industrie auto

Pour Magna International, le gain est évident : se renforcer face à des concurrents comme Bosch, Aptiv ou Continental. Mais pour Qualcomm aussi cette acquisition fait sens puisqu'elle est en adéquation avec sa croissance et sa stratégie de diversification. Si l'entreprise est connue pour ses solutions de télécommunication, elle fournit également des puces pour l'industrie automobile dans les segments de la connectivité et de l'habitacle numérique.



L'année dernière, Qualcomm est allé plus loin en affichant ses ambitions dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome. L'Américain a lancé une offre baptisée Snapdragon Ride Platform comprenant un System-on-Chip (SoC), un accélérateur, et une pile logicielle. L'offre, qui se concentre dans un premier temps sur des fonctionnalités de niveau 2+ SAE, est pensée pour pouvoir évoluer jusqu’au niveau 4+.



Un marché des ADAS en plein essor

Les ADAS sont en plein essor que ce soit des systèmes anticollision, de stationnement autonome ou encore de maintien dans la voie. Plusieurs de ces systèmes nécessitent de collecter des données à l'aide de caméras et de les analyser en temps réel afin d'interpréter la situation dans un environnement précis et prendre la bonne décision. Qualcomm et Veoneer ont signé plus tôt dans l'année un accord de collaboration afin de développer un logiciel et une puce pour les systèmes d'aide à la conduite, comme le rappelle Reuters.



"Alors que l'industrie automobile continue de se transformer, il est de plus en plus important pour les constructeurs automobiles d'avoir un partenaire qui développe des plateformes horizontales qui stimulent l'innovation et permettent la concurrence, a commenté Cristiano Amon, président et CEO de Qualcomm. Cette offre d'acquisition permet de réunir nos solutions automobiles de pointe avec les systèmes de conduite assistée de Veoneer afin de fournir une plateforme ADAS compétitive et ouverte aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de rang 1 à grande échelle".