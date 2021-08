Qualcomm dévoile sa première plateforme 5G pour les drones

Qualcomm ne fait pas que collaborer avec le Jet Propulsion Labs (JPL) de la Nasa pour développer la technologie au cœur du mini-hélicoptère Ingenuity, il équipe aussi les drones sur Terre. L'entreprise annonce le 17 août sa nouvelle plateforme Qualcomm Flight RB5 5G visant à "accélérer le développement des drones commerciaux, d'entreprise et industriels, et libérer ainsi des possibilités innovantes pour les industries".



Un drone de référence déjà disponible

Comme son nom l'indique, le Qualcomm Flight RB5 5G permettra de développer la prochaine génération de drones 5G "haute performance et basse consommation". Pour accompagner son annonce, l'entreprise a présenté un drone de référence embarquant sa nouvelle solution et capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 120 FPS avec prise en charge du HDR.



Ce dernier est alimenté par le SoC Qualcomm QRB5165, qui combine un CPU Kryo 585 et un GPU Adreno 650 tirés du Snapdragon 865. Pour l'heure il peut être simplement précommandé chez ModalAI pour une livraison prévue à la fin du troisième trimestre. Les tarifs vont de 4400 dollars pour un modèle sans 5G à 4500 dollars pour un modèle avec 5G que Qualcomm peaufine avec l'opérateur américain Verizon.



Une offre destinée aux professionnels

Il s'agit d'une solution spécialement conçue pour le développement de drones, initiative que Qualcomm avait annoncée l'été dernier. Elle promet de meilleures capacités de vol avec des contrôles de sécurité renforcés, ainsi qu'une autonomie plus longue en vol. Si Qualcomm s'est lancé dans le marché des drones en 2015, l'entreprise semble privilégier pour l'instant les solutions à destination des professionnels. Dans son annonce, rien ne laisse penser que le Flight RB5 5G pourrait être proposé pour des drones grand public.