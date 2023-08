Qualcomm dévoile une nouvelle gamme de processeurs pour le jeu vidéo mobile "next gen"

Qualcomm confirme son appétit pour le gaming avec plusieurs nouveautés dans sa gamme Snapdragon G Series — des System-on-a-Chip (SoC) dédiés au jeu vidéo mobile. Et si ces puces ne peuvent espérer rivaliser avec des ordinateurs ou des consoles de salon à cause des contraintes énergétiques et thermiques des smartphones et tablettes, Qualcomm compte sur le cloud gaming pour changer la donne.



Cette technologie consiste faire tourner des jeux vidéo dans des datacenters et à ne streamer que l'image et le son. Comme pour les applications cloud standard, en somme, la difficulté tenant à la nécessité d'avoir une latence très basse pour que le joueur ne ressente pas de délai entre ses inputs et leur exécution. En théorie, plus besoin d'avoir une console dernier cri : un smartphone suffit pour s'adonner à n'importe quel titre.



C'est en tout cas la promesse que fait Qualcomm. "La nouvelle génération d'appareils alimentés par la Snapdragon G Series sera le meilleur endroit où les joueurs pourront jouer à leurs titres préférés, en leur offrant la possibilité de choisir entre le cloud, la console, Android ou le PC lors de leurs déplacements", a indiqué lors d'un briefing presse Mithun Chandrasekhar, directeur produit au sein de l'entreprise.

Trois niveaux de performance

Les nouveaux SoC de Qualcomm répondent aux noms de Snapdragon G1, Snapdragon G2 et Snapdragon G3x Gen 2. Ce dernier est la nouvelle version du Snapdragon G3x Gen 1, qui équipe les appareils hybrides Razer Edge 5G depuis janvier : elle est équipée d'un CPU Kryo (8 cœurs) et d'un GPU Adreno A32. En comparaison avec la génération précédente, il offre aux utilisateurs une performance GPU deux fois plus importante et une performance CPU 30% plus importante.







Les plateformes G1 et G2 sont moins puissantes mais servent les mêmes objectifs de gaming en local et en cloud. "Le Snapdragon G1 est axé sur une connectivité sans latence et sur l'autonomie de la batterie, afin que les joueurs puissent jouer à leurs jeux préférés sur console et sur PC avec la meilleure qualité possible pendant des périodes plus longues", explique Mithun Chandrasekhar. Le G2 est quant à lui équipé de la solution de connectivité 5G et Wi-Fi 6/6E de Qualcomm et est une sorte de G3X "allégé", indique-t-il.



Ces puces sont pensées pour être utilisées par des appareils inspirés de la Nintendo Switch. Qualcomm voit en effet des opportunités sur le long terme pour ces appareils mêlant jeux élaborés et praticité grâce à un format compact qui inclut les boutons des traditionnelles manettes de jeu. Des fabricants chinois s'y intéressent depuis déjà plusieurs années, mais c'est Valve qui a relancé la donne l'année dernière avec le Steam Deck, suivi récemment par Asus avec la ROG Ally. Ces deux appareils utilisent un processeur AMD, tandis que la Nintendo Switch s'appuie sur une puce Nvidia.



Qualcomm, de son côté, cherche évidemment à séduire ses partenaires existants, comme Logitech ou Razer.

Une niche du jeu vidéo mobile

Reste que les équipements de Qualcomm concernent une niche particulièrement restreinte de joueurs. "Je suis conscient du fait que l'écrasante majorité des pratiques du jeu vidéo mobile se déroulent sur des smartphones" et non sur des appareils next gen comme celui de Razer (équipé d'un SoC de Qualcomm), concède Mithun Chandrasekhar.



"Nous attendons-nous à ce que ces appareils se vendent à des dizaines de millions d'exemplaires ? La réponse est non. […] Mais nous pensons que les smartphones gaming sont une sorte de pansement et qu'avec le temps, la valeur ajoutée d'un appareil de jeu mobile [comme ceux-ci] deviendra évidente." Un pari sur le long terme qui devra également convaincre les constructeurs.