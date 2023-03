Qualcomm et Thales présentent la première iSIM certifiée, intégrée au Snapdragon 8 Gen 2

Le 28 février, Thales et Qualcomm ont annoncé la certification de la première "Integrated SIM" ou iSIM, c'est-à-dire l'équivalent d'une embedded SIM (eSIM), mais directement intégrée au System-on-a-Chip (SoC) du smartphone. La puce concernée est la Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, dévoilée en novembre.



La technologie eSIM, présentée en grande pompe il y a six ans au MWC 2017, permet à un appareil d'intégrer un SIM (subscriber identification module) numérique qu'on peut être à jour sans avoir à y insérer de puce physique. Malgré ses nombreux avantages, elle n'est encore présente que timidement sur le marché, sur certains smartphones et smartwatchs spécifiques. La faute principalement aux opérateurs, qui ont freiné des quatre fers sur son déploiement pour ne pas perdre ce point de contrôle sur leurs abonnés.

Vers un remplacement des cartes SIM physiques ?

Les fonctionnalités de l'iSIM restent les mêmes que pour l'eSIM, avec notamment un enregistrement entièrement numérique chez les opérateurs pour une connectivité plus flexible partout dans le monde. La différence est qu'il n'y a plus besoin de puce dédiée. La technologie est déjà compatible avec l'infrastructure nécessaire aux eSIMs, et le fait qu'elle soit désormais intégrée signifie que plus de fabricants de smartphones pourraient essayer d'en tirer parti (car elle ne prendra plus de place et consommera moins d'énergie).



En théorie, tout semble prêt pour finalement dire adieu aux cartes SIM à insérer physiquement dans le téléphone, mais cela dépendra à nouveau des opérateurs. L'eSIM était déjà un grand bond en avant, mais même un constructeur très influent comme Apple a dû faire des concessions pour son déploiement (par exemple en conservant une carte SIM physique principale). La situation évolue petit à petit, avec désormais plus de smartphones concernés et même un iPhone 14 uniquement doté d'une eSIM aux Etats-Unis cette année.



On peut donc espérer que la marche du progrès puisse librement suivre son cours. La GSMA, association internationale de promotion et lobby du secteur télécom, souligne en tout cas la sécurité accrue des eSIM et iSIM dans un communiqué de presse publié avec l'annonce. Outre les smartphones, cette innovation devrait simplifier à terme la mise en place de solutions de connectivité 5G aux objets connectés, comme par exemple les lunettes de réalité augmentée.