Qualcomm rachète Autotalks, spécialiste des puces pour l'automobile autonome et connectée

Qualcomm, qui chasse sur le terrain de l'automobile connectée, annonce ce 9 mai le rachat du concepteur de semi-conducteurs pour l'automobile Autotalks. Cette société israélienne, qui met au point des SoC (system-on-chip) pour la sécurité embarquée, est spécialisée dans les puces permettant aux véhicules de communiquer entre eux et avec leur environnement (technologie dite "V2X").

Entre 350 et 400 millions de dollars

Selon TechCrunch, la transaction se situerait entre 350 et 400 millions de dollars. Les solutions d'Autotalks seront intégrées à la plateforme de Qualcomm Snapdragon Digital Chassis, dédiée à la connectivité des véhicules.



"Nous investissons dans la recherche, le développement et le déploiement V2X depuis 2017 et pensons qu'à mesure que le marché automobile arrive à maturité, une architecture de sécurité V2X autonome sera nécessaire pour améliorer la sécurité des usagers de la route, ainsi que les systèmes de transport intelligents", déclare dans un communiqué Nakul Duggal, senior vice-président et directeur général de la division automobile chez Qualcomm Technologies.

L'automobile, un axe de développement pour Qualcomm

Autotalks est une entreprise de semi-conducteurs qui ne fabrique pas elle-même ses produits. Fondée en 2009, ses technologies sont également embarquées dans des capteurs d'aide à la conduite permettant de détecter les dangers sur la route. Dans l'automobile, Qualcomm travaille déjà avec Volkswagen, Continental, Stellantis, General Motors, Renault, BMW, Mercedes-Benz ou encore Honda. L'américain a réalisé plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires dans ce secteur en 2022.



Le communiqué de Qualcomm cite notamment Cariad, la division logiciels de Volkswagen, qui vient de remanier sa direction après avoir échoué à atteindre ses objectifs. Le patron du groupe automobile allemand a notamment déclaré qu'il allait élargir son approche des partenariats et accélérer la signature de nouveaux contrats.