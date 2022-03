Qualcomm va investir 100 millions de dollars dans les développeurs XR

Qualcomm lance un fonds d'investissement pour le "métavers" de 100 millions de dollars. Il sera utilisé en partie sous forme d'investissements dans des entreprises "leader" par Qualcomm Ventures, mais aussi par le biais de subventions attribuées par Qualcomm Technologies à des développeurs.



Il s'agira dans les deux cas d'accélérer la création d'expériences immersives de qualité (gaming, média et divertissement, santé et bien-être, éducation, entreprise) pour éventuellement arriver au métavers. L'annonce a été faite le 21 mars au soir, à l'occasion de la Game Developers Conference. Les développeurs intéressés peuvent s'inscrirent sur le site officiel pour être tenus informés.



Qualcomm veut rester un acteur incontournable de la XR

L'entreprise américaine, spécialisée dans la conception de processeurs mobiles, entend par ce biais renforcer sa position de fournisseur leader du secteur. Ses puces Snapdragon sont aujourd'hui au cœur de tous les principaux appareils de réalité virtuelle ou augmentée (regroupés sous l'appellation "XR"), qu'ils soient produits par Meta, Microsoft, Snap, Pico ou Lenovo.



Devant les investissements colossaux de Meta, qui est clairement tenté de concevoir ses propres puces, Qualcomm cherche aussi à éviter la désintermédiation. C'est notamment pourquoi il a créé Snapdragon Spaces fin novembre 2021. Plutôt que de laisser émerger un ou deux géants qui maîtrisent leur produit de A à Z, l'idée est d'assurer l'existence d'un écosystème riche et vibrant dans lequel de nombreux constructeurs se livrent une saine compétition... Chacun se reposant sur Qualcomm pour concevoir ses produits.



Partenariat avec Square Enix dans la réalité augmentée

La popularité des casques tout-en-un étant indiscutable sur le secteur de la réalité virtuelle, Qualcomm se concentre depuis un certain temps sur l'émergence de la réalité augmentée sous diverses formes. Dans ce cadre, il a conclu un partenariat avec le développeur japonais Square Enix pour créer des expériences à destination de lunettes de réalité augmentée basées sur ses nombreuses licences.



Sans surprise, les équipes de R&D de Square Enix utiliseront pour ce faire la plateforme Snapdragon Spaces, que Qualcomm destine en particulier aux lunettes fonctionnant comme accessoires d'un smartphone. L'entreprise y voit une catégorie de produits à fort potentiel, notamment car elle pourra être vendue par les opérateurs télécoms et les fabricants de smartphones.



Cet accord plutôt prestigieux a également été rendu public à l'occasion de la GDC. Aucun détail n'a été donné sur les expériences qui seront développées.