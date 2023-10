Qualcomm va licencier au moins 1300 personnes

Qualcomm ne l’a pas encore officialisé, mais il prépare bien un plan social. Dans un document officiel envoyé aux autorités californiennes, il indique la suppression de 1258 postes, dont 750 rôles d'ingénieurs, au sein de son siège de San Diego et de ses bureaux de Santa Clara.



L’ampleur de cette vague de licenciement devrait être plus importante, car la législation californienne n’oblige Qualcomm qu’à leur notifier les licenciements qui ont lieu dans l’Etat. Dans le New Jersey, par exemple, Qualcomm va aussi se séparer de 91 employés. Des équipes à l’étranger devraient également être touchées.



Ce plan social n’est pas une surprise. Début août, à l’occasion de la publication de ses résultats financiers, la société avait annoncé la mise en place de “mesures de restructuration consistant principalement en réductions de personnel”. Une annonce officielle devrait avoir lieu le 1er novembre, lors de la publication des prochains résultats financiers.

Chute du chiffre d'affaires

Après avoir mené un important plan social en 2015, licenciant plus de 4700 employés, soit 15% de sa main-d'œuvre de l'époque, Qualcomm a depuis beaucoup embauché. Au cours des six dernières années, ses effectifs sont ainsi passés de 31 000 salariés à environ 51 000 salariés, alors que son chiffre d'affaires a quasiment doublé sur la période.



La situation s’est cependant inversée, notamment à cause de la chute historique des ventes de smartphones. Qualcomm fournit de nombreux composants, dont les processeurs mobiles de la majorité des smartphones Android et les modems 5G équipant les iPhone d’Apple. Son chiffre d’affaires a ainsi reculé de 17% sur les neuf premiers mois de l'année, et ses profits ont été divisés par près de deux.