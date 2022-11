Quandela dans le cloud, Pasqal et Eni, PCQT… L'actu du quantique en France

Le premier ordinateur quantique européen sur le cloud est développé par Quandela. C’est une étape majeure dans le développement à moyen terme d’un ordinateur quantique photonique full-stack et fault tolerant. Le service donne accès à ses ordinateurs quantiques, assemblés et hébergés dans ses locaux à Massy. Scientifiques, industriels et entreprises peuvent désormais accéder à plusieurs processeurs photoniques pour des calculs allant jusqu’à 5 qubits photoniques. Quandela vise 12 qubits disponibles en ligne fin 2023.



Eni fait appel à Pasqal. L'énergéticien italien Eni a annoncé le 17 novembre un partenariat avec Pasqal pour développer des solutions de calcul haute performance (HPC) de nouvelle génération pour le secteur de l'énergie grâce à l'informatique quantique.



PCQT a ouvert le premier institut logiciel quantique d'Europe, l'EQSI–European Quantum Software Institute, basé à Paris.



EDF, Exaion, Pasqal et la Zone d'Innovation Quantique s'associent pour créer le premier centre d'excellence d'algorithmes ouverts pour développer des solutions pour l'industrie de l'énergie en utilisant les capacités combinées du calcul haute performance et de l'informatique quantique.



LOQCathon : Quandela et Sorbonne Universités ont organisé un hackathon autour du calcul quantique optique linéaire du 7 au 9 novembre.