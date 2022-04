Quandela Perceval, EuroHPC… L'actu du quantique en France cette semaine

Quandela lance Perceval, un émulateur d'ordinateur quantique photonique en Europe

Première en Europe : La start-up française Quandela, spécialisée dans la photonique quantique, annonce le lancement de Perceval, logiciel qui permet d’élaborer et d’exécuter des algorithmes quantiques optiques. Perceval est dès à présent accessible en open source aux développeurs ainsi qu’à la communauté scientifique et aux industriels, qui pourront ainsi explorer les applications potentielles de l’informatique quantique photonique. Une nouvelle étape est ainsi franchie dans la mise en ligne de la première plateforme quantique photonique de Quandela, prévue pour mi-2022.



EuroHPC ouvre un appel d'offre pour les centres de calcul hybride

Après une première phase exploratoire lancée en 2019 et copilotée par la France (TGCC) et l'Allemagne (Juelich), l'entreprise commune EuroHPC ouvre un appel d'offre pour des centres de calcul souhaitant héberger des machines quantiques intégrées dans un environnement HPC.



Micro and Nano Technology Days 2022

Oorganisée au C2N à Palaiseau les 30 et 31 mars 2022, il s'agissait d'une conférence internationale avec de nombreux intervenants tels que Markus ASPELMEYER (Universitat Wien), Ursula KELLER (ETH Zurich), Anne L'HUILLIER (Lund University), Laura Na LIU (University of Stuttgart) ainsi que Jacqueline BLOCH (C2N), Sara DUCCI (Laboratoire MPQ), Sylvain GIGAN (LKB) et Jean-François ROCH (LuMIn).



Forum Teratec TQCI chez Inria à Palaiseau le 31 mars 2022

De très bonnes présentations sur l’état de l’art avec Frédéric Magniez (CNRS IRIF), Harold Ollivier (Inria), Jacques-Charles La Foucrière (CEA-DAM), Joseph Mikael (EDF), Frédéric Barbaresco (Thales), Patrice Berthet (CEA), Sabine Mehr (Quandela), Cyril Allouche (Atos), Laure Le Bars (QuiC), etc.