Quantexa lève 153 millions de dollars pour sa plateforme d'analyse des données

Quantexa, spécialiste de la visualisation des données et de l'analyse, lève 153 millions de dollars. Une levée de fonds en série D annoncée mardi 13 juillet 2021 qui a été menée auprès Warburg Pincus et avec la participation de Dawn Capital, AlbionVC, Evolution Equity Partners, HSBC, ABN AMRO Ventures and British Patient Capital.



Fraude financière et trafic d'êtres humains

La start-up fondée en 2016 développe une plateforme de Contextual Decision Intelligence (CDI) et se décrit comme une pionnière de ce secteur. Avec cette solution elle entend révolutionner le secteur des données et de l'analyse pour favoriser la prise de décision opérationnelle en résolvant le problème de la jonction des données internes et externes. En utilisant sa plateforme, les entreprises peuvent avoir une vue contextuelle et connectée des données internes et externes.



Cette solution de visualisation des données sous la forme de réseaux de graphiques permet aux entreprises de déployer de nouvelles technologies d'analyse comme la résolution d'entités, l'analyse graphique et l'intelligence artificielle. Cela permet de découvrir des risques cachés ou de nouvelles opportunités.



Quantexa assure que son outil est utilisé dans des domaines comme la lutte contre le trafic d'êtres humains. Mais la demande a surtout explosé dans le secteur financier que ce soit autour des questions de criminalités financière et de blanchiment d'argent, du risque de crédit ou de fraude tout le long du cycle de vie du client.



Des acquisitions à venir ?

Quantexa veut utiliser cet apport financier pour accélérer son expansion sur de nouveaux marchés et développer davantage son portefeuille de produits dans des domaines tels que la gestion des données et les secteurs verticaux comme la banque, l'assurance, le secteur public et la technologie, les médias et les télécommunications. La jeune pousse ne ferme pas la porte à des acquisitions pour réaliser des opérations de croissance externe.



Quantexa est présente dans plus de 70 pays et revendique des milliers d'utilisateurs. La jeune pousse assure compter parmi ses clients des banques et des assureurs de premier ordre, comme HSBC et Standard Chartered Bank, ainsi que des organisations gouvernementales. Quantexa compte plus de 350 employés et à des bureaux à Londres, New-York, Boston, Washington DC, Bruxelles, Toronto, Singapour, Melbourne et Sydney.



La jeune pousse assure avoir connu une croissance de 108% sur 2020/2021, croissance renforcée par la venue de nouveaux clients provenant de divers horizons sectoriels et de pays variés. "Ce qui nous passionne le plus, c'est la demande croissante que nous constatons dans tous les secteurs pour que les entreprises tirent une valeur significative de leurs données dans l'ensemble de l'organisation", a commenté Vishal Marria, CEO de Quantexa, dans un communiqué.