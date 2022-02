QuanTiP, appel à projets PQC, Aura Technologies… L'actu du quantique en France cette semaine

• Le gouvernement lance un appel à projets sur la cryptographie post-quantique (PQC) qui sera opéré par Bpifrance. Il cible principalement les entreprises en tant que bénéficiaires. L’éligibilité porte sur la capacité à intégrer ces PQC dans des systèmes embarqués (sous contraintes de ressources énergétiques et matérielles) ou bien, des exigences en termes de sécurité logicielle.



• La région Ile de France renouvelle son soutien à la recherche dans les technologies quantiques en finançant le domaine d’intérêt majeur Quantum Technologies in Paris Region (QuanTiP), mené par le CNRS. Il prend la suite du DIM SIRTEQ qui couvrait la période 2017-2022. Le projet QuanTiP fédère les équipes de recherche quantique ainsi que les start-up et entreprises franciliennes. Il représente plus de 800 chercheurs (docs et post-docs compris) répartis dans plus de 110 équipes de recherche de 32 laboratoires (CNRS, CEA, Inria, Universités). Le DIM finance sur appels à projets des doctorants et post-doctorants, de l’équipement scientifique ainsi que des manifestations scientifiques. Le nouveau DIM est piloté par Hélène Perrin qui est Directrice de recherche au CNRS dans le Laboratoire de physique des lasers (LPL).



• Aura Technologies annonce une nouvelle génération de détecteurs de photons dans le proche infrarouge, utilisable dans les communications et les capteurs quantiques. Ils exploitent des diodes à avalanche (SPAD, pour single photon avalanche diode) à base d’InGaAs (indium-gallium-arsenic).



• Un article de David Larousserie dans Le Monde du 17 février sur les startups françaises du quantique met en lumière WeLinQ, une start-up qui vient d’être créée par Tom Darras (LKB) avec comme conseillers scientifiques Eleni Diamanti (CNRS LIP6), Julien Laurat (LKB, professeur à Sorbonne Université) et Jean Lautier-Gaud, de la société Muquans, pour le business development. Elle se lance dans la création d’une mémoire quantique à base d’atomes froids qui permettra à la fois de créer des répéteurs pour les communications quantiques et pour relier entre eux des processeurs quantiques.



• Le Québec lance des zones d’innovation dont une sur le quantique à Sherbrooke. Ils annoncent un plan d’investissement impressionnant de 435 millions de dollars canadiens, dont 131 millions provenant du gouvernement du Québec, avec une part de 68 millions consacrée à un partenariat avec IBM lié à l’installation d’un Q System One à Sherbrooke. Dans le cadre de ce plan, les start-up 1QBit, Pasqal et Eidos-Sherbrooke s’installeront à Sherbrooke, représentant un investissement de 205 millions de dollars canadiens sur cinq ans.