Quandela ouvre une usine à Massy pour industrialiser son ordinateur quantique optique

Dans le domaine de la physique quantique, le passage de la recherche fondamentale à l’industrialisation est un challenge. Quandela, la pépite française du calcul quantique photonique, a ainsi franchit une étape notable en ouvrant le 20 juin 2023 une usine à Massy, dans l'Essonne (91). Il s'agirait de la première usine de production d'ordinateur quantique en Europe.

Bpifrance a mis 9,5 millions d'euros sur la table

Le projet a été généreusement soutenu par le gouvernement français, qui tient à ne pas se laisser distancer par les autres nations sur ce sujet stratégique. Il a injecté 9,5 millions d’euros par le biais de Bpifrance dans le cadre de l’appel à projet "Première Usine" du plan France 2030.



D'où la présence à l'inauguration de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications et de Nicolas Dufourcq, Directeur général de la banque publique d'investissement. Alain Aspect, Prix Nobel de Physique 2022 et membre du conseil scientifique de Quandela, avait lui aussi fait le déplacement.

Quandela entre dans la phase d’industrialisation

La start-up Quandela, issue du CNRS, développe depuis 2017 un calculateur quantique. Alors que d’autres optent pour des approches basées sur la matière utilisant des électrons, des atomes ou des ions, Quandela mise sur la lumière pour produire des qubits photoniques.



En 2021 elle levait 15 millions d'euros, l'année suivante, elle publiait son logiciel de programmation et de simulation d’ordinateur photonique Percéval. Depuis l’automne 2022, la société propose l’accès via le cloud à Ascella, son premier ordinateur quantique à 6 qubits pour lequel elle affirme avoir des utilisateurs dans le monde entier.



En mars dernier, elle a reçu sa première commande d’ordinateur quantique en propre de la part d’OVHcloud, démarrant ainsi la commercialisation de son ordinateur MosaiQ, dont la première version propose une puissance de calcul de 2 qubits, évolutive grâce à une conception modulaire. Il doit être livré en octobre. "La suite logique pour Quandela était d'avancer vers l'industrialisation des ordinateurs", explique Valérian Giesz, co-fondateur et directeur général de Quandela.

Capacité de production : 3 machines en 6 mois

Cette nouvelle usine va permettre à la start-up tricolore de fournir davantage d’ordinateurs quantiques, tant pour les ventes sur site que pour sa plateforme quantique sur le cloud, permettant ainsi à un nombre croissant d’industriels de bénéficier de cette technologie. Vu la complexité de production et la très haute précision que demande l’assemblage, il ne faut pas imaginer de grandes séries. Quandela produira 3 machines en 6 mois, au lieu d’une actuellement.



Outre la mise en production de ses ordinateurs, l’entreprise assure que ce nouveau moyen de production devrait lui permettre de développer des systèmes quantiques plus puissants et ainsi de trouver de nouvelles applications industrielles. En parallèle de l'usine inaugurée, Quandela finalise l’installation de sa salle blanche sur le plateau de Saclay dédiée à la fabrication des composants les plus critiques.