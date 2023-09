Quantique : Qubit Pharmaceuticals et Pasqal s'allient dans la recherche de médicaments

Les start-up Pasqal, qui développe des processeurs quantiques, et Qubit Pharmaceuticals, à l'origine d'une suite logicielle de conception de médicaments assistée par ordinateur, annoncent ce mardi 26 septembre être lauréates de "Quantum for Bio". Elles sont accompagnées par Unitary Fund, une organisation non-gouvernementale (ONG) qui promeut des technologies quantiques au bénéfice de tous.



Lancé au printemps 2023 par Wellcome Leap, une émanation du Wellcome Trust, ce programme "Quantum for Bio" vise à accélérer l'utilisation de l'informatique quantique dans le domaine de la santé en développant des applications concrètes de l'arrivée des ordinateurs quantiques à un horizon de 3 à 5 ans.

Une enveloppe de 4,5 millions de dollars

Les deux entreprises constituent le seul consortium français sélectionné dans le cadre de cet appel à projets mondial, auquel la Nasa ainsi que les universités de Harvard et Cambridge ont également répondu présentes. A ce titre, elles recevront 4,5 millions de dollars sur une enveloppe totale de 40 millions de dollars distribués entre les 12 lauréats. Avec ce budget, elles ambitionnent de concevoir un algorithme quantique qui accélérera la découverte de médicaments et de le mettre en oeuvre sur l'ordinateur quantique à atomes neutres de Pasqal.



"En pharmacie, il y a des médicaments à modéliser et des cibles, c'est-à-dire une protéine dans le corps qui a besoin d'être soignée. Autour de la protéine, il y a beaucoup d'eau, ce qui pose des problèmes de calculs puisqu'elle interfère avec le médicament", a expliqué Jean-Philip Piquemal, co-fondateur et chief science officer de Qubit Pharmaceuticals, à L'Usine Digitale. Le recours à l'informatique quantique permet d'accélérer la découverte de molécules prometteuses et donc d'en réduire le coût. En effet, elle permet de "modéliser très rapidement les endroits où l'eau se loge".

Un premier PoC prometteur

Pasqal et Qubit Pharmaceuticals ont déjà tissé un partenariat autour de la découverte de médicaments, dans le cadre d'un projet français uniquement. Ils ont développé un algorithme qui a fonctionné sur un processeur développé par Pasqal. L'étude est en cours de revue pour une publication dans une revue scientifique. L'objectif est désormais de passer à l'échelle. "Nous avons démontré son fonctionnement sur quelques dizaines de Qubits et nous allons désormais le démontrer sur des milliers de Qubits en 2025", a déclaré Jean-Philip Piquemal.



Loïc Henriet, directeur technique de Pasqal, détaille l'apport de la technologie développée par son entreprise dans le cadre de ce projet : "la spécificité de nos processeurs est de fonctionner avec un certain type de Qubit, des atomes individuels piégés par des lasers". Cette technologie permet "d'augmenter le nombre de Qubits relativement facilement" pour arriver à 1000 Qubits "dans le court terme" et "potentiellement augmenter jusqu'à 10 000", seuil au-dessus duquel il faudra "penser à des stratégies d'interconnexion entre différents coeurs".



Le projet est prévu pour durer 30 mois avec trois phases. La première a démarré en septembre 2023 et a pour objectif de développer un algorithme visant à prédire la réactivité des protéines en présence d'un environnement aqueux. Cette phase sera suivie de tests et par l'implémentation sur les ordinateurs de Pasqal en 2025.