Quantonation, OVHcloud, France Quantum… L'actu du quantique en France cette semaine

Atos et Qubit Pharma ont publié un nouveau package de simulation moléculaire pour QLM.



Quantonation organise un "Investor Day" pour attirer davantage d'investissement dans le quantique. Près de 100 personnes présentes. Un événement européen et même mondial par nature avec des investisseurs et startups du monde entier (USA, Canada, Allemagne, Pays Bas, France). Le fonds de Quantonation a atteint 90 millions d'euros et 20 participations.



Forte présence française à la conférence Quantum Matter à Barcelone



Succès de la conférence France Quantum, avec une intervention d’Octave Klaba, le fondateur d’OVHcloud, un keynote de Cyril Allouche d’Atos sur l’état de l’art du développement de logiciels quantiques, un panel sur les cas d’usage (avec EDF, QuiC, …), sur les technologies de calcul (Alice&Bob, C12, Pascal, Quandela, CEA/CNRS Grenoble), une keynote d’Alexia Auffèves du CNRS sur la Quantum Energy Initiative, un panel sur les technologies habilitantes (ATEM, Air Liquide, Radiall, Silent Waves et WeLinQ), l’anniversaire des 40 ans de l’expérience d’Alain Aspect en sa présence et avec les interventions de Philippe Grangier et Christophe Jurczak, etc.



Forte présence de l’écosystème quantique au salon Viva Technology avec une journée dédiée aux start-up du quantique sur le stand d’OVHcloud, un stand dédié au quantique de la HQI (Hybrid Quantum Initiative) pilotée par le GENCI avec keynotes et start-up, et la présence d’Alice&Bob sur le stand du CNRS.



Signature entre le GENCI et Pasqal de la livraison d’une machine quantique de 100 qubits pour équiper le TGCC en France et le centre de calcul de Julish en Allemagne. En présence de Bruno Bonnell et Claire Giry.



Présence de Pasqal et Quantonation à Q.Tech Boston.



Quandela noue un partenariat avec OVHcloud pour l'hébergement de son logiciel Perceval dans le cloud. Ce logiciel permet d'élaborer et d'exécuter des algorithmes quantiques optiques. Les deux entreprises parlent d'une "première étape" sans détailler les évolutions possibles de ce partenariat.