Quantonation Ventures boucle un fonds de 91 millions d'euros pour les pépites du quantique

Les technologies quantiques sont saluées comme étant l'innovation de rupture de demain. Toutefois, peu de fonds d’investissement sont spécialisés dans ces technologies. Leur coût de développement et leurs débouchés encore lointains freinent sans doute les investisseurs.



Exception à la règle, Quantonation Ventures a annoncé le 11 juillet 2022 avoir clôturé son premier fonds, Quantonation 1. Doté de 91 millions d’euros, il est destiné à investir dans les start-up du quantique. Il a dépassé ses attentes initiales, puisqu'il espérait collecter 50 millions d’euros à l'origine.



Plus de 20 investissements

Quantonation, dont le siège est à Paris, a été fondé il y a trois ans et demi, persuadé que la révolution quantique allait finalement arriver. Que des dispositifs et des applications allaient enfin voir le jour dans des domaines tels que la détection, les communications et l'informatique. Dès le début, les partenaires ont identifié la complexité des sujets et l’immaturité du secteur comme des barrières importantes. Les fondateurs se sont donc entourés d’experts dans ce domaine et espèrent en recruter encore d’autres.



Quantonation investit à l'international et se concentre sur des investissements en early-stage (de l'amorçage à la série A), qui demandent des tickets moins élevés mais sont plus risqués. Aujourd’hui, le fonds dispode de 20 start-up à son portefeuille et a déjà réalisé 2 sorties. Quantonation a investi dans des start-up comme Pasqal, Quandela, Nord Quantique, Qubit Pharmaceuticals ou encre Pixel Photonics.

D'autres fonds à venir

L’ensemble des start-up dans lesquelles a investi le fonds ont levé plus de 200 millions d’euros, montrant l’appétit du marché pour ces technologies ainsi que le soutien du gouvernement. A terme, Quantonation soutiendra également les start-up à un stade plus avancé par le biais d'un autre véhicule.



"Après le succès de Quantonation 1, il existe une formidable opportunité pour Quantonation Ventures de compléter son offre de véhicules d'investissement aux LPs et de consolider sa position d'investisseur de référence pour l'économie quantique émergente", explique Olivier Tonneau, partner chez Quantonation. Est lancé le Quantum Opportunity Fund pour soutenir la mise à l'échelle des start-up européennes dans le quantique.