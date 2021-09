Quantum Surgical commercialise son robot médical dédié au cancer du foie en Europe

La start-up montpelliéraine Quantum Surgical annonce ce mardi 7 septembre avoir obtenu le marquage CE lui permettant de commercialiser son robot médical dédié au cancer du foie. Grâce à cette mise sur le marché européen, Epione – dont le prix n'est pas public – va pouvoir être utilisé en routine clinique.



Le cancer du foie touche plus de 8000 personnes par an en France, le plus souvent des hommes, d'après l'Institut Curie. Il s'agit du troisième cancer le plus mortel au monde. Le recours à un robot permet de réduire la lourdeur de l'opération : l'anesthésie est raccourcie et l'incision est beaucoup plus petite. Les soins post-opératoires sont de ce fait réduits.



Une technique mini-invasive

Le robot Epione de Quantum Surgical permet d'effectuer des ablations percutanées des tumeurs situées dans l'abdomen. Cette technique mini-invasive consiste à insérer une aiguille à travers la peau jusqu'à la tumeur pour la détruire grâce à une source de chaleur.



Epione a été testé sur 21 patients au Centre de cancérologie Gustave Roussy et au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier dans le cadre d'une étude clinique, dont les premiers résultats ont été publiés en février dernier. Au cours de ces interventions, 22 tumeurs hépatiques primitives (provenant du foie) ou métastasiques (provenant d'un autre organe) ont été ciblées et détruites. C'est notamment cette étape passée avec succès qui a permis à l'entreprise de prétendre au marquage CE.



Cap sur le marché américain et chinois

Quantum Surgical ne compte pas s'arrêter là et vise également le marché américain et chinois, expliquait il y a quelques mois Bertin Nahum, cofondateur et CEO de la medtech. A cette époque, une levée de fonds de 40 millions d'euros était en préparation. Celle-ci n'a toujours pas été annoncée. En janvier 2020, la jeune pousse a reçu une financement de deux millions octroyée par Bpifrance dans le cadre du fonds "Deeptech".



Quantum Surgical n'est pas la seule medtech française à être spécialisée dans la robotique médicale. La start-up rouennaise Robocath a développé la plateforme robotique R-One spécialisée dans les angioplasties coronaires (intervention qui consiste à traiter une artère coronaire rétrécie). Elle a également des concurrents étrangers, tel que le Britannique CMR Surgical qui a récemment levé 600 millions de dollars pour déployer son robot chirurgical Versius.