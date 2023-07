Quatre opérateurs télécoms créent une alliance dans l'intelligence artificielle

Quatre opérateurs télécoms historiques ont annoncé la semaine dernière la création d'une alliance consacrée à l'intelligence artificielle. L'allemand Deutsche Telekom, le coréen SK Telecom, l'émirati e& et le singapourien Singtel fondent la Global Telco AI Alliance, dans l'objectif d'accélérer l'adoption de l'IA et de créer de nouveaux cas d'usage dans les télécoms. L'accord signé à Séoul le 27 juillet comprend le co-développement d'une plateforme d'IA.

Assistants et "super apps"

Les quatre opérateurs en attendent de nouvelles opportunités de croissance. Parmi les cas d'usage envisagés, des assistants numériques et des "super apps" proposant des services multiples. Les partenaires étudieront également des opportunités de co-investissement.

"Dans le but de tirer le meilleur parti des possibilités de l'IA générative pour nos clients et notre industrie, nous souhaitons développer des applications sectorielles spécifiques. Je me félicite particulièrement, par ailleurs, que cette alliance serve à rapprocher l'Europe et l'Asie", a déclaré dans un communiqué Claudia Nemat, directrice de la Technologie et de l'Innovation chez Deutsche Telekom.

Ses associés sont des poids-lourds en Asie et au Moyen-Orient. SK Telecom, qui a décidé de placer l'IA au cœur de son activité, multiplie les partenariats dans ce secteur, y compris dans la robotique et les véhicules autonomes. E& est présent dans 16 pays au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Et Singtel touche 770 millions de clients dans 21 pays en Asie, en Australie et en Afrique.