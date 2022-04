Quatre raisons qui font de l'observabilité full-stack une priorité stratégique pour les DSI en 2022

Les chiffres du dernier rapport de Cisco AppDynamics, The Journey to Observability , viennent appuyer cette tendance avec 54 % des entreprises dans le monde (et 66 % en France) qui déclarent avoir entamé leur transition, et 36 % (24 % en France) qui prévoient de le faire au cours des 12 prochains mois. En 2022, pas moins de 90 % des entreprises se trouveront en transition vers l'observabilité full-stack.

Après plusieurs années passées à attendre de nouvelles solutions pour gérer et optimiser la disponibilité et les performances de la pile technologique, les discours se sont transformés en actions. 88 % des responsables informatiques déclarent que l'intérêt pour l'observabilité full-stack au sein de leur entreprise a augmenté au cours des 12 derniers mois. Et 93 % expliquent que leur entreprise a soutenu la mise en œuvre de solutions d'observabilité full-stack, en allouant les budget et ressources nécessaires.

Le rapport relève notamment les raisons principales, moteurs de la transition vers l’observabilité full-stack.

1. La complexité croissante de l'infrastructure informatique

Ces deux dernières années, les responsables informatiques se sont retrouvés face à des environnements technologiques de plus en plus complexes et fragmentés. Après des mois de transformation numérique sans répit et une évolution sans précédent des besoins utilisateurs, ils recherchent désormais des solutions leur offrant une visibilité complète dans des environnements traditionnels et cloud natifs.

Très peu de responsables informatiques ont une visibilité complète de l’ensemble de leur pile technologique, car ils s'appuient sur des outils multiples et souvent déconnectés. Ces derniers leur permettent d'identifier les problèmes et de prendre les mesures appropriées dans des domaines spécifiques. Mais le manque d'interopérabilité entre ces outils les empêche de comprendre les conséquences sur l’ensemble de la chaîne de valeur jusqu’aux clients et aux métiers. Ils n'ont pas les moyens d'identifier les problèmes prioritaires sur lesquels ils doivent concentrer leurs efforts.

2. Des consommateurs exigeant une expérience numérique sans faille

Durant la pandémie, les consommateurs se sont massivement tournés vers les applications et services numériques, pour retrouver un semblant de normalité. Comme l’explique le rapport AppDynamics, The App Attention Index 2021 : Who takes the rap for the app ? , 61 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs attentes en matière de services numériques avaient changé à jamais et qu'ils ne s’attendaient à rien d’autre qu’une qualité optimale en toute circonstance. Partout dans le monde, ils sont à la recherche de ce que l’on appelle l’expérience applicative totale. À savoir des services personnalisés en fonction de leurs besoins individuels, performants, fiables, simples d'utilisation et sécurisés.

Les responsables informatiques sont parfaitement conscients de cette évolution du comportement des consommateurs et comprennent la nécessité d'offrir les expériences numériques les plus innovantes et les plus transparentes qui soient.

3. Une préoccupation croissante autour de l'impact d’une interruption de service

Les consommateurs sont devenus très intransigeants sur la qualité des services numériques. Ils affichent sans problème une tolérance zéro pour les mauvaises expériences, rejetant automatiquement la faute sur l’application et la marque associée. Et surtout, ils n'hésitent plus à supprimer l’application en question pour se tourner vers un service concurrent. Les entreprises risquent donc de voir une partie de leurs utilisateurs et de leurs chiffres d’affaires s’envoler pour des problèmes de disponibilité et de performance. Sans parler du potentiel impact médiatique et réputationnel.

C'est sans doute pour cette raison que les dirigeants d’entreprise soutiennent désormais majoritairement la transition vers l'observabilité full-stack et mettent à disposition les ressources et budgets nécessaires pour accélérer leur mise en œuvre au sein de leurs organisations.

4. Une pression constante pour accélérer les efforts de transformation numérique

La transformation numérique continue d'être citée comme une priorité stratégique pour les dirigeants d'entreprise, et ce, dans tous les secteurs. Pour y parvenir, la pression pèse sur les responsables informatiques, qui doivent sans cesse innover tout en continuant les opérations quotidiennes.

Combinés, ces quatre facteurs créent un argument indiscutable en faveur de l'observabilité full-stack. Pour faire face à ces défis croissants, les responsables informatiques ont besoin d'une visibilité unifiée, en temps réel, de la disponibilité et des performances de leur pile technologique, depuis les applications jusqu’à l’infrastructure centrale, notamment pour le calcul, le stockage et le réseau. Ce n'est qu'avec un tel outil que les équipes d’exploitation, les équipes de développement et les équipes réseau pourront rapidement et facilement identifier les problèmes et leurs causes, afin de les résoudre avant qu'ils n’aient des conséquences sur les utilisateurs. Et, enfin, relier performances techniques et impacts métiers afin de prioriser les actions et les investissements.

La dynamique est en marche vers l'observabilité full-stack.

De manière encourageante, l'étude montre que de nombreuses entreprises ont fait des progrès impressionnants au cours de l'année 2021. Pas moins de 86 % des responsables informatiques dans le monde, et 88 % en France, font état d'une meilleure visibilité de leur pile technologique au cours des 12 derniers mois. Avec pour conséquence des effets bénéfiques sur leur productivité et la réduction des coûts. Ils peuvent maintenant consacrer davantage de temps à des tâches stratégiques d'innovation ou d'optimisation, plutôt que de lutter en permanence et de colmater les brèches, comme cela a pu être le cas durant la pandémie.

Une toute nouvelle dynamique dans la transition vers l'observabilité full-stack est en train de voir le jour. Les responsables informatiques, mais aussi les dirigeants d'entreprise, ont eu un avant-goût de ce que l'observabilité full-stack pouvait leur apporter et ils en redemandent. 85 % des responsables informatiques (78 % en France) pensent que le passage à l'observabilité full-stack transformera leur entreprise.

De nombreux facteurs internes et externes continueront de souligner la nécessité pour les responsables informatiques d'une visibilité unifiée de leurs environnements informatiques et d'y intégrer les outils existants d'observabilité full-stack, afin d’améliorer la disponibilité et la performance de l'ensemble de leur pile technologique. Nous voyons que les entreprises reconnaissent désormais l'impact de leurs efforts, qu'il s'agisse d'une résolution plus rapide des problèmes ou d'une expérience numérique améliorée. La dynamique vers l'observabilité est en marche et les technologues ont raison d'être confiants et enthousiastes quant à ce qu'ils peuvent offrir en 2022.

Contenu proposé par Erwan Paccard, Director Product Marketing, Cisco AppDynamics