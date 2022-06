Qubit Pharmaceuticals, Atos, Pulser de Pasqal… L'actu du quantique en France cette semaine

Qubit Pharmaceuticals lève 16,1 millions d'euros pour déployer sa technologie auprès de l'industrie pharmaceutique. Sa suite logicielle de conception de médicaments assistée par ordinateur permet d'accélérer les découvertes tout en réduisant les coûts. Au coeur de la solution : "Tinker-HP", un logiciel de dynamique moléculaire développé par Jean-Philip Piquemal.



Atos et OVHcloud nouent un partenariat qui permettra aux universités, laboratoires de recherche et entreprises de souscrire à un service leur donnant accès à l'émulateur quantique d'Atos. Ce afin de développer et expérimenter des briques logicielles avant la sortie effective des premiers ordinateurs quantiques.



Pulser, l'outil de programmation d'atomes froids développé par Pasqal est désormais accessible via la plateforme qbraid.



Polytechnique est dans le top 20 des meilleurs masters quantique du monde d'après un classement effectué par le média spécialisé The Quantum Insider. Le classement est dominé par les universités américaines, l'établissement français n'arrivant qu'en 15e place.



Les entrepreneurs du quantique sont à l'honneur dans le classement des 100 innovateurs fait par Le Point.