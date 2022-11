Qubit Pharmaceuticals et Nvidia s'associent pour accélérer la découverte de médicaments

La start-up française Qubit Pharmaceuticals, spécialisée dans la simulation et la modélisation moléculaire grâce à l’utilisation de la physique quantique, annonce un partenariat avec Nvidia pour créer "la plateforme de calcul la plus puissante au monde pour accélérer la découverte de médicaments". La start-up espère que les premiers candidats-médicaments issus de cette collaboration seront testés en laboratoire dès 2023.

Des calculs hybrides classiques et quantiques

"L’utilisation d’une informatique hybride, classique et quantique, permet de réduire significativement le temps nécessaire à la découverte de candidats médicaments et par dix le montant des investissements nécessaires", proclame le communiqué des partenaires.



Qubit Pharmaceuticals a développé une suite logicielle de conception de médicaments assistée par supercalculateur, pour laquelle la start-up a levé 16,1 millions d'euros en juin 2022. Sa solution, qui crée des jumeaux numériques des molécules, constitue une alternative à la phase pré-clinique de développement de nouveaux médicaments, réalisée traditionnellement en laboratoire. Ses clients sont des sociétés pharmaceutiques et des biotech. Qubit Pharmaceuticals mène des programmes de recherche dans les domaines de l'oncologie, des maladies inflammatoires et des antiviraux.

"Être prêt quand les ordinateurs quantiques le seront"

"Alors qu’une recherche classique nécessite typiquement 5000 synthèses moléculaires, la simulation réduit ce nombre à environ 200. La simulation permet également d’explorer en parallèle plusieurs familles chimiques, plutôt qu’en séquentiel", explique le communiqué.



La plateforme qui sera développée avec Nvidia présentera une puissance de "plusieurs pétaflops" (un pétaflop représente un million de milliards d’opérations par seconde). Elle sera accélérée par 200 GPU Nvidia DGX A100, et s'appuiera sur la plateforme de calcul hybride quantique-classique Nvidia Qoda. "Cette coopération vise à ce que les algorithmes soient prêts lorsque les ordinateurs quantiques le seront", ajoute le communiqué.