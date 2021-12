Qubits silicium, nouveau cat qubit, plan France 2030… L'actu du quantique en France cette semaine

Recherche

Maud Vinet et son équipe de Grenoble associant le CEA et le CNRS ont publié trois papiers permettant de faire le point sur l’avancement de la mise au point des qubits silicium.



L'équipe Inria QUANTIC a prépublié ses dernières recherches concernant le développement d'un nouveau type de cat qubit combinant stabilisation dissipative et confinement Hamiltonien. Cela lui permettrait d'être compatible avec des "fast gates" tout en étant protégé contre la décohérence.



Industrie

Thales s'allie à la pépite française Pasqal, à la région Île-de-France et au GENCI pour développer de nouvelles méthodes d'optimisation pour les infrastructures critiques (logistique, aérien, industrie, spatial…). Le calcul quantique doit permettre de résoudre la complexité des calculs dans les applications de planification et d'ordonnancement.



Institutionnel

Dans le cadre du plan France 2030, Jean Castex a annoncé trois dispositifs pour accélérer les transferts technologiques, les stratégies de développement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et la formation aux métiers d’avenir. Cela s'applique entre autres au domaine quantique.