Quelles sont les entreprises qui achètent le plus de solutions technologiques souveraines ?

Qui sont les bons élèves en matière de souveraineté numérique, s'est demandée Hexatrust, une association qui représente les éditeurs français de solutions dans la cybersécurité et le cloud. Elle vient de publier son premier baromètre sur la souveraineté numérique*, en partenariat avec la Fédération française de la cybersécurité et le Forum InCyber.

Des secteurs très divers

Crédit Agricole, Airbus et ADP (ex-Aéroports de Paris) constituent le trio de tête. Ces très bons élèves sont suivis par Orange, BNP Paribas, Bouygues Telecom et Dassault Aviation. Sont également présents Engie, Sopra Steria, LVMH, Thales et Vinci. Le classement complet est disponible ici.



Pour constituer ce classement, Hexatrust a interrogé 25 entreprises de l'indice boursier SBF 120 membres de son réseau sur le nombre de contrats passés auprès de fournisseurs de solutions, membres d'Hexatrust et de la Fédération française de cybersécurité. Ont été exclus du décompte les démonstrateurs et les proof of concept (POC).

Le nombre de contrats progresse mais reste relativement faible

Les résultats sont en demi-teinte. En effet, comme le note Hexatrust, le nombre de contrats signés par des grands groupes avec des éditeurs français progresse. Cette évolution s'explique en partie par "une maturité croissante des solutions françaises". Elles sont non seulement "performantes mais aussi compétitives". En revanche, le nombre moyen – 4,3 – de contrats signés par les entreprises du panel reste relativement faible. Leur montant également, regrette Hexatrust.



Les enjeux sont particulièrement importants. Outre l'aspect purement économique, choisir une solution française c'est s'assurer en principe que les données stockées restent sur le territoire français. Mais les débats sur le cloud dit "souverain" montrent à quel point les choses ne sont pas si simples sur le terrain. Pour tenter de booster la commande française, le gouvernement a lancé en juin 2023 le programme "Je choisis la French Tech". 255 entreprises se sont ainsi engagées à choisir des solutions commercialisées par des start-up françaises. Or, faut-il estimer qu'une solution est bien souveraine si elle utilise une infrastructure sous-jacente américaine ? La question reste ouverte.



*Ce baromètre exploite les résultats d'une enquête conduite en partenariat avec l'Ecole de guerre économique auprès d'un panel de 25 entreprises membres d'Hexatrust et de la Fédération française de la cybersécurité du 15 juin 2023 au 31 juillet 2023. Seules sont concernées les entreprises du SBF 120, un indice boursier qui a pour vocation de mesurer l'évolution globale du marché des actions à long terme. Il est composé de 120 titres cotés en continu : les 40 valeurs du CAC 40 plus 80 autres valeurs.