Quelles sont les nouvelles applications d’investissement en bourse??

Les applications pour investir en bourse fleurissent ainsi sur les appareils mobiles. Il est donc difficile de cerner celles qui offrent les meilleures fonctionnalités à l’investisseur. Mais sur le marché, certaines applications se démarquent largement : nous vous invitons à découvrir les meilleures dans cet article.

Applications d’investissement en bourse : comment ça marche ?

Les applications d’investissement en bourse sont des interfaces installées sur les smartphones et Android, qui permettent aux investisseurs de suivre leurs placements boursiers depuis leur appareil mobile. Pour faire passer ses ordres sur ces applications, il faut avant tout les télécharger. Elles permettent de :

vendre et acheter des actions en ligne ;

suivre l’évolution des cotations et des indices boursiers ;

visualiser les graphiques de valeur boursière ;

suivre l’évolution de son investissement en ligne.

Quelques applications d’investissement en bourse

De nombreuses applications d’investissement en bourse sont disponibles sur les smartphones. Chacune d’entre elles présente des avantages qui lui sont spécifiques.

Degiro : effectuer des placements avec des frais de courtage réduits

Degiro est une application lancée en 2013 aux Pays-Bas qui propose actuellement ses services dans 18 pays d’Europe et qui ouvre l’accès à de nombreux produits financiers (actions, warrants, fonds, ETFs, obligations…). Avec Degiro, les investisseurs peuvent accéder à plus de 50 places boursières dans près de 30 pays d’Europe. C’est l’un des courtiers les plus compétitifs d’Europe et le moins cher du marché boursier français. Il est régulé et fiable avec une application web et mobile ultra performante. Les frais de courtage de la plateforme s’élèvent à 0,25 % du montant du compte de l’utilisateur par an et par marché boursier. Ce sont des frais imbattables dans toute l’Europe. Par ailleurs, Degiro dispose d’un service client réactif, qui répond activement aux diverses préoccupations des utilisateurs. Lisez cet avis sur Degiro pour plus d’informations.

Libertex : trading de CFD sur iOS et Android

Application mobile de trading gratuit, Libertex propose ses services sur le marché boursier depuis 1997. Elle compte à ce jour plus de 2 millions d’utilisateurs à travers le monde. C’est une application performante pour opérer des placements en CFD et les suivre en temps réel, disponible sur iOS et Android.

Libertex sert de pont entre les investisseurs et plus de 200 marchés boursiers, et propose aussi un compte démo pour mieux accueillir les débutants du domaine. L’application offre la possibilité de trader sur des plateformes performantes telles que MT4 et MT5, avec des frais de courtage très concurrentiels.

eToro : plateforme boursière de trading social



C’est l’une des applications d’investissement en bourse les plus utilisées au monde. Lancée en 2007, la plateforme attire de plus en plus d’utilisateurs, compte tenu de son réseau de trading social. Elle permet de copier la façon de faire des meilleurs traders et de l’adapter à son trade. Elle compte à ce jour 6 millions d’utilisateurs à travers le monde entier et est accessible sur Android et iOS.

L’application est certifiée par de nombreuses structures financières françaises, australiennes et anglaises (CySEC, ASIC, CFA). Avec son compte de trading démo, elle permet aux débutants de mieux cerner l’investissement boursier sans risquer de perdre de l’argent, propose des frais de trade relativement bas et ouvre la voie vers le trading des cryptomonnaies.

Admiral Market : meilleure application pour trader au comptant ou en CFD

Admiral Market est lancée depuis de nombreuses années et son application continue d’attirer les investisseurs grâce aux multiples avantages qu’elle propose. Elle garantit un investissement sécurisé et fiable à ses utilisateurs à travers la comparaison des meilleures plateformes Bourse et permet de placer et de suivre ses ordres sur mobile depuis de nombreux pays du monde entier.

L’application mobile Admiral Market met de nombreux instruments à la disposition des utilisateurs pour l’analyse technique. Elle offre la possibilité d’acheter les actions au comptant ou en CFD, et les investisseurs débutants peuvent mieux s’entrainer en ouvrant un compte démo.

Contenu proposé par Finance-heros