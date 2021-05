Qui sont ces 14 start-up de l'e-santé qui vont conquérir le marché américain avec Business France ?

Comme chaque année, le programme Next French Healthcare sélectionne des start-up spécialisées dans la santé numérique pour conquérir le marché américain et canadien.



Rencontrer des clients potentiels

Business France et Bpifrance, qui encadrent ce dispositif, ont sélectionné 14 entreprises pour qu'elles puissent établir des partenariats et rencontrer de potentiels clients outre-Atlantique. "Les grands groupes nord-américains plébiscitent la vitalité des entreprises françaises dans le secteur de la santé et s'engagent avec elles (…) pour innover", se félicite Elsa Rive, directrice de la division santé Business France Amérique du Nord et responsable du programme Next French Healthcare.



Les 14 entreprises sélectionnées cette année vont participer à un "bootcamp digital" organisé du 7 au 11 juin puis du 21 au 25 juin. Cet événement a pour objectif de faire monter en compétences les lauréats sur tous les sujets liés à un lancement sur le marché, tels que l'aspect réglementaire, le market access, la communication, les ressources humaines…



Puis du 11 au 22 octobre, les lauréats participeront à un "roadshow" correspondant à un programme de rendez-vous d'affaires personnalisé dont le but est de faire rencontrer des potentiels clients ou partenaires.



Le marché américain devenu incontournable

Ce programme est plutôt une réussite puisque, depuis son lancement, plus de 90% des 90 lauréats ont initié des collaborations nord-américaines. Cet engouement est d'autant plus fort cette année marquée par la pandémie de Covid-19 qui a montré le potentiel de la santé numérique. En effet, selon un rapport de Rock Health, les levées de fonds en santé numérique ont atteint 14,1 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2020, soit une augmentation de 90% par rapport à 2019. Il s'agit donc d'un marché incontournable pour les medtech françaises



Les 14 start-up sélectionnées

Alcediag : développe et commercialise des tests sanguins de diagnostic innovants pour la psychiatrie, basés sur des technologies de biomarqueurs épigénétiques et d’intelligence artificielle.

