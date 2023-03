Qui sont les lauréats du French Tech Health20 ?

Ces derniers temps, le gouvernement semble tout donner pour booster l'écosystème healthtech français, traumatisé par les pénuries intervenues pendant la période Covid et appelant à une plus grande "souveraineté sanitaire".

Après les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) "Santé numérique" fin 2022, Jean-Noël Barrot, ministre délégué de la Transition numérique et des Télécommunications, a annoncé ce 24 mars 2023 ceux de la première édition du French Tech Health20 ainsi que la deuxième promotion de PariSanté Campus. Que de programmes destinés à "faire émerger de futurs champions français en matière de santé".

Santé numérique, maladies infectieuses et biothérapies

Dans la continuité des Green20, Agri20 et DeepNum20, le programme Health20, lancé en novembre, vise à accompagner vingt start-up françaises en early-stage qui développent des innovations de rupture particulièrement prometteuses en matière de santé.

Pas d'argent en jeu comme pour l'AMI, les entreprises choisies vont simplement pouvoir profiter pendant un an de l’accompagnement, de la crédibilité et du réseau de la Mission French Tech et de l’Agence de l’innovation en santé (AIS). Ce qui peut tout de même être utile lorsque l’on sait que les start-up développant des innovations de rupture, aux phases de recherche souvent longues et couteuses, peinent à trouver des investisseurs, d'autant plus ces derniers temps.

La sélection était serrée. Sur 400 candidatures reçues, 50 start-up ont été auditionnées et 21 lauréats ont été désignés, avant tout en fonction des priorités du gouvernement. Parmi eux, sept start-up en santé numérique, six qui développent des dispositifs médicaux innovants, quatre travaillant sur les maladies infectieuses émergentes et les menaces NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques) et quatre autres sur les biothérapies et la bioproduction.

La sélection s’est également faite au regard du caractère innovant de la solution proposée par la start-up, de sa maturité économique et de son ancrage territorial en France. Trois start-up sont basées en Nouvelle-Aquitaine, deux en Auvergne-Rhône-Alpes, et une en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est, dans les Haut-de-France et dans les Pays de Loire, mais les lauréats sont très concentrés, comme à l’accoutumée, autour de l’écosystème parisien avec plus de la moitié des start-up (12) basées en Île-de-France.

Echopen factory, Aqemia, Pixee Medical

C’est le cas d’Echopen factory, une start-up parisienne qui développe une sonde d’imagerie échographique connectée et portative née dans les murs de l’AP-HP. Elle permet d’effectuer un examen gynécologique, vasculaire, musculo-tendineux, mammaire ou encore cervical et d’orienter les patients rapidement et en tout lieu puisqu’elle peut être branchée sur n’importe quel smartphone ou tablette et s'avère, en ce sens particulièrement intéressante pour les pays du Sud aux nombreuses zones sous-médicalisées.

Autre entreprise francilienne labellisée, Aqemia, dont la plateforme de simulation basée sur de l'intelligence artificielle accélère et rend moins coûteuse la découverte de médicaments, permettant de lancer en parallèle des dizaines de projets de recherche.

Parmi les start-up provinciales, Pixee Medical, basée à Besançon, a été sélectionnée pour ses solutions de chirurgie assistées par ordinateur, qui guident la main du chirurgien pendant les opérations. Elle a été la première en 2020 à assister par la réalité augmentée la pose d’une prothèse de genou et travaille actuellement sur la pose de hanche et d’épaule.

Lattice medical, située à Loos, dans les Haut-de-France, a quant à elle développé l’implant Matisse, qui offre aux patientes ayant subi une mastectomie une reconstruction naturelle et sans risques. L'implant régénèrerait le tissu adipeux du sein en 6 mois et se résorberait totalement de l'organisme après 18 mois.

Voici la liste des autres lauréats :

Abys Medical : solution numérique holistique dédiée aux chirurgiens, comprenant dans un même outil une plateforme d'aide à la décision et une application d'assistance chirurgicale holographique.

Cardiawave : dispositif de thérapie non-invasive par ultrasons.

Epilab : test portable de diagnostic de la tuberculose.

EVerZom : plateforme de bioproduction de vésicules extracellulaires ou exosomes pour la médecine régénérative.

Healshape : bioprothèse mammaire pour les femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein.

Incepto : plateforme de solutions d'intelligence artificielle appliquées à l’imagerie médicale.

inHEART : solutions logicielles de traitement d'images médicales basées sur un jumeau numérique pour planifier et guider les interventions d'ablation par cathéter sur les arythmies cardiaques.

Milvue : logiciel de diagnostic capable de détecter automatiquement les pathologies osseuses et pulmonaires sur les radiographie.

Nosopharm : développe une nouvelle classe antibactérienne des Odilorhabdines pour le traitement des infections résistantes aux antibiotiques.

Osivax : classe innovante de vaccins universels permettant d’anticiper les mutations des virus respiratoires (pandémiques ou saisonniers). Son premier est un vaccin universel contre toutes les souches de grippe, testé en phase 2 (plus de 800 patients) et présentant une efficacité supérieure aux vaccins existants.

Pherecydes : traitements contre les infections bactériennes résistantes basés sur l’utilisation de bactériophages, virus naturels tueurs de bactéries.

Qubit Pharmaceuticals : plateforme qui réduit le temps et le coût de conception de médicaments grâce au quantique.

Smart Immune : "ProTcell", une plateforme de thérapies cellulaires à base de progeniteurs de lymphocytes T permettant de réarmer le système immunitaire contre les infections et les cancers en utilisant le thymus du patient.

StemInov : médicament de thérapie innovante à base de cellules souches issues du cordon ombilical pour traiter les pathologies inflammatoires.

Tilak Healthcare : plateforme technologique disruptive de jeux vidéo médicaux améliorant le parcours santé, prescrits par les professionnels pour l’accompagnement de maladies chroniques.

Whitelab Genomics : plateforme de simulation basée sur l'IA permettant d'accélérer la recherche et le développement des thérapies génomiques.

20 start-up supplémentaires au sein de PariSanté Campus

Jean-Noël Barrot a profité de l’occasion pour dévoiler la seconde promotion de PariSanté Campus, le projet porté par le gouvernement depuis 2021 pour pousser les chercheurs en santé à rejoindre l'entrepreneuriat, structurer la filière et lui offrir un rayonnement international.

Il réunit aujourd’hui 1500 acteurs (chercheurs, étudiants, start-up, entreprises et institutions),soixante start-up sur site, dans le 15e arrondissement parisien. Vingt autres les rejoindront très vite à l'instar de Lupin, qui développe des solutions robotiques autonomes pour le secteur de la dentisterie, de Sil-Lab, une start-up normande qui développe une application mobile permettant le prélèvement biologique des patients à domicile ou encore de LivMed’s, qui propose un service de livraison de médicaments à domicile.