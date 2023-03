Qui sont les potentielles futures licornes européennes ?

Qui sont les futures licornes européennes ? La banque d’affaires GP Bullhound, en partenariat avec Viva Technology, a fait ses prévisions, comme tous les ans depuis 2020, listant les 100 scale-up européennes technologiques ayant les qualités requises pour atteindre prochainement une valorisation de 1 milliard de dollars. La liste, construite sur des critères comme la croissance actuelle et potentielle, les fonds levés ou encore le nombre de salariés, a été publiée le 16 mars 2023.

C’est le Royaume-Uni, avec 20 représentantes, qui compte le plus grand nombre de potentielles licornes, suivi par la France (19) et l’Allemagne (17). Le podium est le même que l’année passée.

Le SaaS a toujours autant de succès

Concernant les domaines d’activité, le SaaS est une fois de plus et sans grande surprise le plus représenté, avec 38 entreprises positionnées sur ce secteur regroupant les logiciels installés dans le cloud et commercialisés par abonnement aux entreprises, qu’entrepreneurs et investisseurs apprécient pour être rapides et "peu onéreux" à développer. Juste derrière, la fintech, et le "Digital Media", avec 16 représentants chacun.

Voici la liste des scale-up françaises mentionnées dans le classement :

Agicap, une start-up lyonnaise qui construit une plateforme SaaS de gestion automatisée de la trésorerie des TPE et PME.

Akeneo, start-up nantaise spécialisée dans la gestion de l'expérience produit (PXM) et de l'information produit (PIM).

Cubyn, qui propose des services d'exécution pour les entreprises de commerce électronique.

Dashlane, une application de gestion des mots de passe professionnels et personnels.

Deepki, qui aide les propriétaires immobiliers à réduire leur empreinte carbone.

Descartes Underwriting, une assurtech spécialisée dans la modélisation des risques climatiques.

Homa, une plateforme technologique pour les studios et les développeurs de jeux mobiles.

iAdvize, une plateforme conversationnelle qui permet d'engager des discussions en temps réel avec les visiteurs d'un site web.

Intercloud, un opérateur d'accès au cloud.

Luko, une néo-assurance digitale.

LumApps, une plateforme de communication interne pour les entreprises.

Malt, une marketplace qui met en relation freelances et clients.

October, une marketplace qui met en relation investisseurs et PME.

Pennylane, une plateforme de gestion financière conçue pour les PME.

Pigment, une plateforme de prévision commerciale.

SendinBlue, spécialiste du marketing digital qui propose des plateformes SaaS de gestion de la relation client.

Shippeo, une plateforme de suivi du transport de marchandises en temps réel.

Sweep, une plateforme qui aide les entreprises à suivre leurs émissions de carbone.

Moyenne des fonds levés par le Top 100 : 166 millions d’euros

Selon le cabinet, "en ce début d’année, les scale-ups européennes continuent de prospérer, faisant preuve de résilience et de dynamisme dans une période difficile. À ce titre, la moyenne des fonds levés par le Top 100 présenté est de 166 millions d’euros".

La plus grosse levée en fonds propres a été réalisée par l’entreprise technologique de fret suédoise Einride (186 millions d’euros), qui propose des services de transport maritime numérique, électrique et autonome. Elle est suivie de CoachHub, une plateforme allemande de coaching digital dédiée aux salariés (185 millions d’euros,) et de 10x Banking, une fintech britannique qui fournit un système d’exploitation bancaire sur le cloud (174 millions d’euros).

Un jury composé d'investisseurs, de fondateurs de licornes et d'entreprises partenaires de VivaTech jugera les 100 scale-up et sélectionnera les gagnantes par catégorie. Les lauréats seront annoncés lors de la 7ème édition de VivaTech, qui se tiendra du 14 au 17 juin prochain à Paris. L’idée est de renforcer leur visibilité pour créer des opportunités commerciales. En 2022, c’est Brainly, ID Now, Luko, Malt, Pirivitar et Tibber qui avaient remporté les prix.