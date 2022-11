Qui veut faire ses courses en réalité augmentée avec des lentilles connectées et Alexa d'Amazon ?

Et s'il était possible de voir une liste de course apparaître dans son champ de vision grâce à des lentilles de contact connectées ? C'est l'objectif d'un partenariat annoncé ce jeudi 3 novembre 2022 entre Mojo Vision et Amazon. La start-up californienne a déclaré mener des tests d'intégration pour implémenter la fonctionnalité Alexa Shopping List aux Mojo Lens, ses prototypes de lentilles connectées.

Un écran MicroLED sur les lentilles

La start-up californienne conçoit des lentilles intégrant un écran MicoLED caché sous un iris artificiel afin d'afficher des informations en réalité augmentée. Cette lentille connectée est toujours à l'état de prototype mais Mojo Vision étudie différents cas d'usages. L'idée est de montrer le potentiel de ses lentilles de contact à travers tout un panel d'applications grand public.



"Avec Alexa, Amazon améliore fondamentalement la façon dont les gens interagissent avec la technologie en utilisant la voix, explique Mike Wiemer, CTO et cofondateur de la start-up. Mojo Vision voit une opportunité similaire, mais avec les yeux. La vision joue un rôle essentiel dans la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde, et Mojo Lens aidera les gens à accéder rapidement à l'information sans détourner l'attention du monde qui les entoure."

Un produit loin de voir le jour

Avec ce partenariat, Mojo veut montrer comment l'assistant vocal et la lentille connectée peuvent interagir en intégrant Alexa à l'interface oculaire de Mojo. Le cas d'usage met en scène quelqu'un qui accède à sa liste de course lorsqu'il est dans le magasin sans avoir besoin d'utiliser ses mains pour cela puisqu'elle apparaît dans son champ de vision grâce aux Mojo Lens. Il peut vérifier la liste et valider les produits achetés au fur et à mesure à l'aide du mouvement de ses yeux. Au même moment, un utilisateur peut demander à Alexa d'ajouter des produits à la liste qui est immédiatement mise à jour sur Mojo lens.



Mais ce partenariat est loin d'aboutir sur un éventuel produit. Le produit de Mojo restant pour l'instant loin d'une hypothétique commercialisation. Au-delà de ces applications grands publics – Mojo a également noué des partenariats avec de nombreuses marques de sport – la start-up envisage de proposer ses Mojo Lens aux personnes malvoyantes avec comme objectif de corriger certains handicaps visuels.