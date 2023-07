Quick commerce : Getir quitte encore trois pays européens

L'acteur turc de la livraison rapide Getir, qui a récemment fait l'objet d'une liquidation judiciaire en France, annonce qu'il se retire aussi de trois pays : l'Espagne, où il avait dévoilé un plan de licenciement de 1500 personnes, l'Italie et le Portugal.

D'après TechCrunch, l'entreprise tente actuellement de lever des fonds auprès de son investisseur historique émirati Mudabala pour se maintenir à flot, à la moitié de sa précédente valorisation au mieux. Au plus haut du boom du secteur, la valorisation de Getir avait atteint 12 milliards de dollars.

Plus que cinq pays

"Le retrait de ces trois marchés permettra à Getir de concentrer ses ressources financières sur ses autres marchés, où les opportunités de rentabilité de l'exploitation et de croissance durable sont plus fortes", a déclaré l'entreprise au site d'information spécialisé. Getir poursuit ses activités au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis et dans sa patrie d'origine, la Turquie.

Getir avait racheté fin 2022 l'allemand Gorillas, qui avait lui-même acquis le français Frichti. Un autre allemand, Flink, toujours vivant mais placé en redressement judiciaire en France, avait de son côté racheté le français Cajoo. En France, le secteur est mort, si l'on met de côté Deliveroo et Uber Eats, qui n'ont pas tout à fait le même modèle. L'américain GoPuff, qui s'y était installé, a également cessé son activité.