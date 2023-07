Rachat d'Activision : Microsoft remporte une bataille, peut-être décisive, aux Etats-Unis

C’est peut-être un tournant décisif dans la tentative de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Mardi 11 juillet, un tribunal de San Francisco a débouté la Federal Trade Commission (FTC), le gendarme américain de la concurrence, qui réclamait une injonction temporaire pour empêcher l’opération de se conclure avant le 18 juillet.



Théoriquement, cette décision de justice peut permettre à Microsoft de finaliser le rachat de l'un des plus gros éditeurs mondiaux de jeux vidéo pour 69 milliards de dollars la semaine prochaine, date à laquelle expire la fin de l’accord signé en janvier 2022 entre les deux groupes. Mais l’opération est toujours bloquée au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, la FTC semble par ailleurs déterminée à faire appel, rapporte l’agence Bloomberg. Les délais apparaissent cependant très courts pour que la Cour d’appel se prononce avant le 18 juillet.

Un autre procès en août ?

Pour la juge Jacqueline Scott Corley, les autorités américaines n’ont pas démontré que Microsoft pourrait décider de ne plus publier la franchise à succès Call of Duty sur les PlayStation de Sony, rivales de ses consoles Xbox. Ni même que le rachat d’Activision pourrait réduire de manière “substantielle” la concurrence sur le marché des abonnements de jeux et de cloud gaming, deux secteurs que Microsoft domine déjà avec son offre Game Pass.



Si la société a obtenu gain de cause, la partie n’est pas encore totalement gagnée. D’abord, parce que la FTC pourrait décider de poursuivre les poursuites judiciaires qu’elle a lancées, en maintenant le procès prévu en août devant sa cour interne. L’injonction obtenue par Microsoft lui permet simplement de finaliser l’opération avant la fin de cette procédure. Mais en cas de défaite en août, le groupe devrait se séparer d’Activision.

Négociations avec les autorités britanniques

En outre, l’opération est toujours bloquée par la Competition and Markets Authority (CMA), le gendarme britannique de la concurrence. Mardi, celle-ci a annoncé qu’elle était prête à négocier pour permettre à Microsoft de prendre de nouveaux engagements, répondant à ses inquiétudes. Le groupe américain espère trouver un compromis avant le 18 juillet, pour ne pas avoir à négocier une prolongation de son accord avec Activision.



En cas d’échec, le dossier reviendra devant un tribunal administratif, une procédure qui aboutit rarement. Ces dernières semaines, Microsoft cherche déjà la parade juridique, pour pouvoir racheter Activision même sans l’accord des autorités britanniques. Un scénario que la société ne privilégie pas car il pourrait se traduire par de très lourdes amendes imposées par la CMA, voire impacter ses autres activités dans le pays.