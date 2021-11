Rachetée par FuboTV, Molotov passe sous pavillon américain

La plateforme française de streaming TV Molotov, cofondée par Jean-David Blanc et Pierre Lescure, est rachetée par FuboTV. L'opération, d'un montant de 190 millions de dollars en actions et en liquidités, vise à faire de Molotov le hub européen des services de streaming de TV et de programmes sportifs sur abonnement du groupe américain, présent pour l'heure aux États-Unis, au Canada et en Espagne. FuboTV espère la boucler au premier trimestre 2022.



“Nous sommes convaincus que cette acquisition stratégique contribuera a? faire de FuboTV une plateforme mondiale a? fort levier opérationnel, unique en son genre pour tous les fans de sport et leurs familles“, indique dans un communiqué le patron de FuboTV, David Gandler.



Une Plateforme OTT pour la télévision

Molotov a été créée en 2016 avec pour ambition de devenir le "Netflix de la télévision". Elle offre l'accès à 34 chaînes et aux replays sur ordinateur, smartphone, tablette et TV connectées en version gratuite, et 70 chaînes en souscrivant à son abonnement de 3,99 euros par mois, qui donne également accès à l'enregistrement de programmes ainsi qu'à la lecture hors connexion et à des films. D'autres offres (jusqu'à 19,99 euros par mois) ajoutent au catalogue de la VOD et des séries, et il est par ailleurs possible de s'abonner à des bouquets ou des services de VOD payants en passant par la plateforme.



Un moteur de recherche permet de naviguer dans les programmes, et il est également possible de programmer des alertes pour ne pas laisser passer une émission correspondant à ses centres d'intérêt.



a la recherche d'un nouveau partenaire depuis 2019

Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour Molotov, qui a vu arriver il y a un an Salto, créé par France Télévisions, TF1 et M6, pour proposer du streaming TV et du replay sur un portail commun, mais en plus également des contenus exclusifs. Altice avait tenté de prendre une participation majoritaire dans Molotov en 2019, mais les négociations n'ont jamais abouti.



Molotov revendique 17 millions de comptes ouverts sur la plateforme, et 220 000 abonnés payants. Elle opère également sa propre plateforme de streaming gratuit, Mango, qui permet de visionner des séries françaises comme Plus Belle la Vie ou Cordier Juge et Flic. Et elle fournit des services de gestion de plateformes de streaming pour les entreprises.



A l'issue du rachat, Jean-David Blanc conservera les fonctions de PDG de Molotov, et devient directeur de la stratégie.