Rapid7, éditeur de solutions de sécurité analytique, s'offre IntSights pour 335 millions de dollars

Rapid7, fournisseur de solutions de sécurité basées sur des données et des analyses, a annoncé lundi 19 juillet 2021 l'acquisition d'IntSights, développeur de plateformes de renseignements sur les menaces externes. La transaction sera finalisée pour un montant de 335 millions de dollars en espèces et en actions. Avec l'achat d'IntSights, Rapid7 prévoit de combiner les technologies des deux sociétés dans une offre unique de cybersécurité.



De nombreux clients des deux côtés

Rapid7 est un éditeur majeur de solutions de sécurité analytique des données qui permettent aux entreprises d'améliorer leurs actions en matière de sécurité. La société revendique plus de 8 900 clients.



De son côté, IntSights, dont le siège social est à New York et qui possède des bureaux à Amsterdam, Boston, Dallas, Singapour, Tel Aviv et Tokyo, propose des technologies capables d'identifier les cyberattaques susceptibles d'avoir un impact sur les employés ou les clients. Avant son acquisition par Rapid7, IntSights avait levé 71,3 millions de dollars auprès de Qumra Capital, Blumberg Capital et d'autres. La start-up compte de nombreux clients dont Blackstone, American Eagle Outfitters, Caesars Entertainment, Gett et Wipro.

La hausse des cyberattaques

Les cyberattaques se multiplient, et le marché mondial de la cybersécurité devrait passer de 152 milliards de dollars en 2018 à 250 milliards de dollars en 2023, selon VenturBeat. "La cybersécurité est aujourd'hui une bataille déséquilibrée et les chances de succès sont toujours en faveur des attaquants", a déclaré Corey Thomas, président et CEO de Rapid7. IntSights et Rapid7 partagent la conviction que les entreprises ne réussiront que lorsqu'elles disposeront d'une vue unifiée des menaces internes et externes".



Ensemble, les deux sociétés espèrent offrir une solution garantissant une visibilité plus large des menaces et permettant aux entreprises d'obtenir des informations pertinentes et de prévenir ou d'atténuer les attaques. Avec cet investissement, Rapid7 s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel récurrent atteigne environ 489 millions de dollars, soit une hausse de 29% par rapport à l'année précédente. IntSights s'ajoute ainsi aux précédentes acquisitions de Rapid7, telles que la start-up de cybersurveillance Velociraptor et la société de sécurité de conteneurs Alcide.