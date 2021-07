RCI Bank and Services (Renault) s'empare de Bipi et de son offre de location flexible

RCI Bank and Services, la filiale financement et mobilité du groupe Renault, s'empare de Bipi. La start-up espagnole est spécialisée dans la location de véhicules et va venir enrichir le portefeuille de solution de Mobilize, la toute nouvelle filiale mobilité du constructeur automobile. Le montant de cette acquisition annoncée mardi 27 juillet 2021 n'est pas précisé par les intéressés.



Une offre flexible 100% numérique

Bipi est une start-up espagnole fondée en 2018 qui propose un parcours 100% numérique, de la souscription de l’abonnement à la restitution du véhicule. Il est possible de créer son abonnement sur mesure en choisissant la durée d'utilisation de la voiture (de 1 à 36 mois). Par la suite, il est possible de changer le kilométrage ou le modèle de voiture en fonction des besoins et l'abonnement peut être arrêté à tout moment.



Dans un premier temps, la filiale de Renault souhaite accompagner Bipi pour accélérer son développement et son arrivée sur de nouveaux marchés "en coopération avec les partenaires fournisseurs actuels de Bipi ainsi qu’avec les réseaux de concessionnaires partenaires de RCI Bank and Services". Forte de 120 salariés, elle propose aujourd'hui ses services en Espagne, en France et en Italie et assure avoir répondu aux demandes de 10 000 clients au cours de ses trois années d'existence.



En s'emparant de Bipi, RCI Bank and Services étoffe son portefeuille de services de mobilité avec une solution multimarques et ultra-flexible. Ces formules d'abonnement se font plus nombreuses. A mi-chemin entre le leasing et la location courte durée, ces offres entendent répondre à de nouveaux besoins. La filiale de Renault, qui assure que ce secteur est en croissance, entend d'ailleurs utiliser la technologie de la plateforme Bipi pour développer des services d'abonnement flexible pour Mobilize. Cette dernière propose déjà des services de véhicules en auto-partage et des offres de leasing.