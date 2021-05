Réalité augmentée : Microsoft prépare-t-il un HoloLens 3 pour le grand public ?

Bientôt un HoloLens grand public ? C'est ce qu'a laissé entendre Alex Kipman, responsable de la réalité mixte chez Microsoft. Dans une interview accordée au Wall Street Journal ce 13 mai, Alex Kipman est revenu sur le casque de réalité augmentée de la marque, les points clés du prochain modèle, et sa vision d'une commercialisation de cette technologie auprès du grand public.



seulement utile dans certains secteurs pour le moment

Pour rappel, HoloLens 2 cible actuellement le monde professionnel et en particulier les métiers manuels. Microsoft a ainsi noté un succès particulier dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, de la vente au détail et de l'architecture. Le 10 février dernier, l'entreprise américaine a d'ailleurs organisé, en collaboration avec 15 chirurgiens orthopédiques situés dans 13 pays différents, un "marathon" de l'opération en réalité augmentée.



Sans fournir de détails précis, Alex Kipman a indiqué que les ventes dans ces secteurs se sont accélérées au cours des 18 derniers mois. Il y a quelques semaines, l'entreprise signait un contrat portant sur la fourniture de plus de 120 000 casques de réalité augmentée pour équiper l'Armée américaine.



And finally, I spoke with @akipman about Microsoft’s AR / MR efforts. He confirmed Microsoft is definitely going to make a consumer AR headset.https://t.co/Xyd7hIBUP3 — Joanna Stern (@JoannaStern) May 14, 2021



HoloLens 3 dans les cartons

Microsoft travaille évidemment déjà sur un HoloLens 3. Pour ce modèle, la société espère apporter des améliorations sur trois points : dynamiser l'immersion, améliorer le confort et renforcer les fonctionnalités.



En plus de cibler l'industrie, Microsoft souhaite à terme démocratiser la réalité augmentée avec un appareil grand public, mais Alex Kipman prévient que ce dernier devra "présenter une amélioration massive par rapport à l'HoloLens actuel". Entre autres, ces modifications concerneraient la taille du casque (trop volumineux aujourd'hui) ainsi que de sa consommation énergétique. Pour référence, HoloLens 2 pèse 500 grammes et consomme 8 W.



Le dirigeant a également évoqué le fait que Microsoft travaille avec des concurrents, tels que Niantic et Epic Games, pour établir une plateforme ouverte qui supportera de multiples appareils et services. Il ne faut toutefois pas s'attendre à voir ce futur casque grand public arriver sur le marché rapidement. Son cycle de développement prendra certainement plusieurs années.