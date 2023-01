Réalité augmentée : Meta rachète l'européen Luxexcel, spécialiste des lentilles intelligentes

Meta a discrètement racheté l'entreprise belgo-néerlandaise Luxexcel, spécialisée dans l'impression 3D pour l'optique, fin 2022. L'information a d'abord été rapportée le 27 décembre par le quotidien belge De Tijd, et a été confirmée par Meta auprès de Techcrunch trois jours plus tard.

Intégrer la correction de la vue

Luxexcel avait déjà travaillé avec Meta dans le cadre de son projet de recherche Aria, crois savoir Techcrunch. Ces lunettes ne devaient pourtant pas intégrer de verres intelligents, du moins dans la version qui a été présentée au public. Or c'est là que se trouve la spécialité de Luxexcel. Elle fabrique des lentilles qui peuvent être à la fois correctrices et intelligentes à l'aide d'un procédé d'impression 3D par ultraviolets.



Fondée en Zélande (Pays-Bas) en 2009, elle s'était relocalisée en Flandres il y a plusieurs années pour y trouver les profils techniques qu'elle recherchait, d'après De Tijd. Son acquisition par Meta rentre dans le cadre des efforts du géant américain pour commercialiser des lunettes de réalité augmentée pour le grand public. La capacité de combiner correction de la vue et affichage numérique est en effet essentielle à une éventuelle adoption de masse. Le montant de l'acquisition n'est pas connu.

Pas de produit avant plusieurs années

Meta est à la pointe des entreprises travaillant sur la réalité augmentée, mais ses lunettes ne sortiront pas avant plusieurs années. Son projet phare en la matière porte le nom de code Nazaré. En parallèle, Meta a mis une première paire de lunettes connectées sur le marché en avril 2022 en France. Baptisées Ray-Ban Stories, ces lunettes ont été conçues avec EssilorLuxottica. Elles permettent de prendre des photos ou des vidéos, d'écouter de la musique et d'utiliser des commandes vocales, mais n'intègrent pas de système d'affichage.



Les acquisitions de fournisseurs de composants clés se succèdent dans le secteur depuis deux ans. Snap s'est notamment offert Compound Photonics et WaveOptics, Google a avalé Raxium et Meta s'est payé ImagineOptix. Quant à Apple, il rachète discrètement des entreprises du secteur depuis des années.