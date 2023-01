Réalité mixte : Microsoft débranche AltspaceVR et licencie au sein de l'équipe HoloLens

Dans le cadre de son plan de licenciements annoncé la semaine dernière, Microsoft réduit fortement la voilure de ses activités de réalité virtuelle et augmentée. Parmi les services touchés, la plateforme sociale AltspaceVR, qui fermera ses portes le 10 mars 2023. Microsoft en avait fait l'acquisition pour une bouchée de pain six ans plus tôt mais n'en avait pas fait grand chose depuis. L'entreprise dit vouloir se concentrer sur Mesh, une solution collaborative dont l'intérêt principal et son intégration prévue à Teams.

Clap de fin pour HoloLens ?

Autre équipe touchée : celle en charge d'HoloLens, le casque de réalité augmentée qui avait fait sensation lors de sa présentation en janvier 2015. Malgré des débuts prometteurs et un enthousiasme marqué lors de l'annonce de son successeur en 2019, les efforts de Microsoft se sont essoufflés en cours de route et les membres clés de l'équipe ont progressivement quitté le navire. Le départ d'Alex Kipman sur fond de harcèlement sexuel en juin 2022 a sonné comme un glas pour un projet déjà très affaibli.



Microsoft avait alors abandonné un projet d'HoloLens 3 en faveur d'un partenariat avec Samsung, à son tour abandonné depuis car Samsung préférerait tenter l'aventure seul. Ultime coup dur : le refus par le gouvernement américain de commander plus de casques dans le cadre de son programme militaire IVAS.

Le contrat avec l'armée mal engagé

Bloomberg a révélé le 12 janvier que l'appareil aurait trop de problèmes pour être utilisable sur le terrain, et s'est contenté d'allouer 40 millions de dollars à l'entreprise pour développer une version améliorée. L'armée avait demandé 400 millions de dollars pour acheter 6900 appareils. Le contrat prévoit en théorie un montant de 21,9 milliards pour acquérir 121 000 casques. Un objectif qui semble de moins en moins réaliste étant donné les déboires rencontrés par l'entreprise.



L'avenir de Microsoft dans la réalité mixte se situe a priori plutôt du côté applicatif, notamment dans les solutions de collaboration pour les entreprises. Son partenariat avec Meta pourrait être central à ces prochains développement, et un éventuel rapprochement avec la division Xbox sur le marché du gaming n'est pas à exclure non plus à moyen terme.