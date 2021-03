Réalité virtuelle : HTC sort des Vive Trackers 3.0 et son nouveau Vive Facial Tracker

HTC annonce ce 10 mars la sortie d'une nouvelle génération de ses modules de tracking pour la réalité virtuelle. Deux produits sont concernés. D'abord les Vive Trackers, qui peuvent être attachés à n'importe quel objet ou partie du corps et fonctionne avec le système de suivi dans l'espace SteamVR. Sortis à l'origine en 2017, ils sont utilisés pour toute une panoplie d'applications professionnelles ainsi que pour suivre les mouvements du corps plus précisément (en particulier ceux des jambes).



7 heures d'autonomie

Cette version 3.0 est plus compacte de 33%, pèse 15% moins lourd et dispose surtout d'une autonomie sur batterie 75% supérieure au modèle précédent. HTC indique 7 heures d'utilisation continue, avec le même niveau de précision que les modèles précédents et 240° de tracking. Le connecteur est en USB type-C. Il conserve le même système de fixation et est compatible avec les balises SteamVR 1.0 et 2.0. Le Vive Tracker 3.0 est disponible dès aujourd'hui pour 139 euros sur le site vive.com et chez les revendeurs agréés.







38 data points suivis en temps réel sur le bas du visage

Le Vive Facial Tracker de son côté est un nouveau module qui vise à capturer les expressions du visage. Il suit 38 points de données en temps réel : machoire, menton, lèvres, dents, langue, joues... La capture se fait à l'aide de deux caméras (le module est suspendu sous un casque Vive Pro) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une latence de 6 millisecondes. A noter que la capture fonctionne aussi bien en plein jour que dans le noir. Le Vive Facial Tracker est également disponible dès aujourd'hui pour 139 euros.







Avec ces modules et son casque Vive Pro Eye, HTC se positionne comme le fabricant de référence pour une niche de marché spécifique : celle du "full body tracking" qui permet entre autres de produire des avatars aux mouvements et expressions très réalistes.