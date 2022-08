Réalité virtuelle : Lenovo va sortir un clone du Meta Quest 2 baptisé Legion VR700

Lenovo s'apprête à sortir un casque de réalité virtuelle tout-en-un qui s'inspire fortement du Meta Quest 2, leader du marché. L'entreprise avait fait miroiter cette annonce début août, mais elle est désormais officielle sur son site web dédié au marché chinois.



Le casque se nomme le Legion VR700 (Legion étant la marque gaming de Lenovo). De couloir noire, il emprunte clairement son design et celui de ses contrôleurs au Quest 2 de Meta, comme la plupart des nouveaux produits sur le marché. Le placement des boutons comme celui des quatre caméras frontales est exactement le même. La batterie se situe par contre dans un compartiment à l'arrière de la tête afin de mieux répartir le poids de l'appareil.



Le Legion VR700 est doté d'un écran LCD dit "Real RGB" avec une résolution de 3664 x 1920 pixels, soit 1832 x 1920 pixels par œil. Son taux de rafraîchissement peut aller de 72 à 90 Hz en fonction des applications. Côté puissance de calcul, il s'appuie sur le Qualcomm Snapdragon XR2, une puce vieillissante mais qui reste la référence du secteur. Elle est notamment utilisée par le Quest 2 et le Vive Focus 3. Le XR2 est associé à 8 Go de RAM.

25 jeux inclus

Une seule configuration est disponible avec 256 Go de stockage interne. Lenovo indique par ailleurs qu'il est possible de connecter le VR700 à un ordinateur pour jouer à des jeux PCVR, avec une option filaire et une sans fil. Il est vendu avec 25 jeux inclus, dont Arizona Sunshine, Angry Birds VR et Fruit Ninja VR. Il inclut aussi iQiyi, une plateforme de streaming vidéo similaire à Netflix.



Le Legion VR700 n'est disponible qu'en Chine pour le moment. Il est proposé à 2999 yuans (environ 440 euros) pour son lancement. Son prix sera ensuite de 3299 yuans (environ 480 euros). Lenovo n'a pas communiqué sur une éventuelle sortie dans les pays occidentaux.

Lenovo a de l'expérience dans le secteur

Lenovo n'en est pas à sous coup d'essai en matière de réalité virtuelle. Il faisait partie des partenaires de Microsoft pour son écosystème Windows Mixed Reality en 2017, et était l'unique constructeur à s'être lancé dans l'aventure Daydream avec Google en 2018. Son Lenovo Mirage Solo n'avait cependant pas connu un grand succès.



En 2020, il avait conclu un partenariat avec Pico Interactive (désormais propriété de ByteDance) pour sortir le Mirage VR S3, un casque 3DoF inspiré de l'Oculus Go et dédié à la formation professionnelle et aux usages éducatifs. Il a aussi été partenaire de Meta pour fabriquer l'Oculus Rift S.



Lenovo est aussi très actif sur le segment de la réalité augmentée avec ses produits ThinkReality A3 et A6.