Pico Interactive se lance sur le marché grand public en France face à Meta et son Quest 2

Le fabricant chinois Pico Interactive, rachété par ByteDance (l'éditeur de TikTok) en août dernier, annonce ce 13 avril 2022 son lancement sur le marché grand public dans certains marchés européens, dont la France. Spécialiste des casques de réalité virtuelle, Pico était déjà présent depuis plusieurs années en Europe, mais se destinait jusqu'alors au marché B2B.



Disponible à 449 euros, mais en quantité limitée

Outre l'Hexagone, son casque Pico Neo 3 Link sera disponible à la précommande dès le 15 avril en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. Son prix est fixé à 449 euros. Le Royaume-Uni suivra en juin, puis d'autres pays non spécifiés au fil des mois. Il s'agit d'un programme bêta et le casque ne sera disponible qu'en quantités limitées et seulement chez certains revendeurs.



En Asie, l'entreprise va également se lancer au Japon et en Corée du Sud. Elle est bien évidemment déjà très présente en Chine, qui était son seul marché B2C jusqu'ici. Les États-Unis ne sont, en revanche, pas concernés pour le moment.



L'ambition de concurrencer Meta

Lors d'un briefing de pré-lancement, Pico a indiqué à L'Usine Digitale vouloir recueillir les avis des utilisateurs les plus enthousiastes avant de lancer une éventuelle offensive plus prononcée. Une réduction de 35% sera d'ailleurs offerte à ces "early adopters" sur le prochain casque de la marque s'il est lancé "dans les 12 mois", ce qui laisse assez clairement entendre qu'un Pico Neo 4 est prévu pour 2023.



Pico Interactive positionne son casque tout-en-un comme un rival face au Meta Quest 2 (anciennement Oculus Quest 2), dont le succès a explosé depuis 1 an. La réputation écornée de Meta (ex-Facebook) fait qu'une partie de la communauté ne cache pas son désir de voir fleurir des alternatives viables, même si ce n'est pas mince affaire.



L'un des points déterminants pour trouver le succès est la partie logicielle, qui influe fortement sur les performances et l'expérience utilisateur. Pico proposera une version localisée de sa boutique d'applications et cite parmi les titres de lancement Superhot VR, After the Fall, Walkabout Mini Golf, Puzzling Places, Eleven Table Tennis ou Demeo. Pas certain que cela suffise face à Meta.



Accès aux jeux PC grâce à une connexion sans fil

Pour courtiser les amateurs d'expériences VR sur ordinateur, Pico met aussi en avant une fonctionnalité de connexion sans fil par Wi-Fi 6, d'où le "Link" dans le nom. L'entreprise se vante d'avoir plus de 200 applications compatibles avec son casque sur SteamVR.



Outre ce nouveau mode, le Pico Neo 3 Link est identique au Pico Neo 3 qui avait été annoncé il y a 1 an. Il est équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon XR2, soit la même que le Quest 2, dont il reprend aussi le design dans les grandes lignes, qu'il s'agisse du placement des quatre caméras frontales ou de l'ergonomie des contrôleurs.



Le XR2 est épaulé par 6 Go de RAM pour alimenter un écran d'une résolution de 3664 x 1920 pixels, soit 773 ppi, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le casque dispose de 256 Go de stockage interne, et est livré avec un câble DisplayPort qui permet de dupliquer l'image du casque sur un écran externe.



Comme indiqué plus haut, les précommandes seront ouvertes le 15 avril et se termineront le 23 mai. L'unique revendeur français est Matts digital. Un seul casque peut être commandé par personne dans la limite des stocks disponibles.