Reality One, Reality Pro : les noms potentiels du casque de réalité mixte d'Apple

Apple aurait commencé à déposer de potentiels noms pour son futur casque de réalité mixte, d'après Bloomberg. Le média américain rapporte le 28 août avoir trouvé trois marques déposées aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et dans plusieurs autres pays : Reality One, Reality Pro et Reality Processor.



Un procédé habituel

Apple n'est pas directement à l'origine de ces dépôts. Elle aurait utilisé des sociétés écrans ("Immersive Health Solutions", créée en février par "Corporation Trust") pour dissimuler la manœuvre, une pratique courante pour essayer de garder la surprise avant l'annonce. Cela revient moins cher que d'avoir à payer après coup pour racheter une marque à une autre entreprise, comme se fut le cas pour "iPhone" (racheté à Cisco).



En début d'année, la marque "realityOS" avait également été déposée de la sorte. Les précédentes marques déposées d'Apple, qui ont suivi le même processus avec des intermédiaires similaires, renforcent la crédibilité de l'information. Evidemment, rien ne garantit qu'Apple utilisera ces noms spécifiques pour le produit, mais ces dépôts indiquent que l'entreprise se rapproche du lancement de son premier produit dans cette catégorie, attendu de longue date.

Un casque haut de gamme

Il s'agira d'un casque capable de faire à la fois de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée par passthrough, qui devrait pouvoir fonctionner de façon autonome mais nécessitera une connexion à un autre appareil pour pouvoir tirer pleinement parti de ses capacités. Il serait vendu environ 3000 dollars et se destinerait principalement aux développeurs et fans d'Apple pour préparer le terrain à futures lunettes grand public, plus légères et moins encombrantes.



Reality One et Reality Pro pourraient faire référence à des options de modèles pour l'appareil, Apple utilisant le suffixe Pro pour ses produits haut de gamme (Macbook Pro, iPad Pro). Reality Processor correspondrait à la puce développée spécifiquement pour l'occasion sur la base du SoC M2, tandis que realityOS serait le système d'exploitation, variante d'iOS, mis au point pour les besoins spécifiques du casque. Le framework d'Apple pour la réalité augmentée sur iPhone s'appelle déjà RealityKit.



Apple envisage que ces dernières puissent un jour (au cours de la décennie 2030) remplacer l'iPhone. Le casque devait à l'origine être annoncé en juin à la conférence WWDC 2022, mais a vu sa sortie décalée à cause de problèmes de surchauffe et de soucis liés aux caméras et à la partie logicielle. Suite à ces déboires, il pourrait n'être disponible qu'en 2023.

Concurrence frontale contre Meta

Ce produit s'opposera frontalement au projet Cambria de Meta, dont la sortie est prévue pour le mois d'octobre et qui sera probablement baptisé Quest Pro. Apple pourra compter sur la puissance de son écosystème et la fidélité de ses utilisateurs pour rapidement se faire une place aux côtés de l'actuel leader du marché. Elle sera aidée par les déboires financiers de Meta, qu'elle a partiellement causés elle-même.



Google, Samsung, Pico (société-sœur de TikTok) et d'autres fabricants comme HTC ou Lenovo planchent également sur de futurs appareils de ce type.