Red Bull Racing Honda mise sur le cloud d'Oracle pour optimiser les performances de ses pilotes de F1

A quelques jours du coup d'envoi de la première manche du championnat du monde de Formule 1 2021 à Bahreïn, l'écurie Red Bull Racing Honda annonce avoir choisi la plateforme cloud d'Oracle pour optimiser l'utilisation de ses données dans l'ensemble de ses activités.



Un contrat pluriannuel

Le contrat pluriannuel qui a été signé, dont les détails financiers restent confidentiels, couvre les opérations d'ingénierie aussi bien sur la piste qu'en usine.



Couronné quatre fois champion du monde (en 2010, 2011, 2012 et 2013), Red Bull Racing Honda espère que les capacités de cette plateforme lui apporteront un avantage concurrentiel sur la piste. L'objectif : améliorer les performances techniques de ses voitures tout en respectant la réglementation très stricte en matière de taille et poids des monoplaces, de puissance moteur… Les essais sur piste étant limités, les ingénieurs se rabattent sur une analyse très fine des données.



Améliorer l'expérience client

A travers ce partenariat, l'écurie souhaite également accroître l'expérience utilisateur des fans de ce sport mécanique grâce au portefeuille de solutions d'Oracle, telles qu'Oracle Unity Customer Data Platform, CloudTwist Loyalty and Engagement et Responsys Campaign Management. Elles offriront un accès aux statistiques et aux paramètres de course.