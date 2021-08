Reddit prépare une levée de fonds de 700 millions de dollars avant son entrée en bourse

L'entreprise américaine Reddit, éditrice du site de discussions thématiques du même nom, annonce une levée de fonds de F ce 12 août. Elle compte réunir 700 millions de dollars, ce qui porterait sa valorisation à 10 milliards de dollars. Elle a indiqué à Techcrunch en avoir déjà obtenu plus de 400 millions, grâce notamment à un apport de Fidelity.



Cet argent lui servira à recruter du personnel et à poursuivre ses projets de croissance et d'assainnissement de son modèle économique. Cela devrait passer en grande partie par le développement de la publicité sur le site, dont l'accès est gratuit et qui se targue de 50 millions de visites par jour.



100 millions de dollars de revenus publicitaires au dernier trimestre

Avec plus de 100 000 sous-rubriques actives (dont la modération est assurée gratuitement par des volontaires), Reddit a tout bonnement centralisé les discussions thématiques qui étaient par le passé éparpillées sur des forums de discussion individuels, chacun hébergé sur son propre site. Cela en fait d'une certaine manière un quasi-réseau social.



La monétisation par le biais de comptes premium se poursuit, mais c'est surtout le développement de la publicité qui séduit les investisseurs. Reddit a passé la barre des 100 millions de dollars de revenus publicitaires au second trimestre 2021, soit près de quatre fois plus que sur la même période en 2020. C'est ce qui a motivé cette nouvelle levée, car Reddit n'avait à l'origine pas de projet en la matière (ayant déjà récupéré 367 millions de dollars en février) avant d'être démarché par Fidelity.



La société prévoit toujours par ailleurs de rentrer en Bourse, mais sans qu'une date ne soit arrêtée.