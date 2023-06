Régulation de l'espace numérique : les sénateurs modifient le projet de loi en commission

© Wikimedia/Richard Ying et Tangui Morlier/CC

Le projet de loi visant à sécuriser l’espace numérique a passé l'épreuve de la commission spéciale du Sénat le 27 juin. Son texte amendé sera débattu au Sénat à partir du 4 juillet.

Protection des mineurs

Parmi les principales modifications apportées par la commission spéciale, un délai de six mois est fixé à l'Arcom pour établir le référentiel "déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge" devant être mis en place pour l'accès aux contenus pornographiques.



Le projet de loi autorise l'Arcom à exercer un blocage administratif (sans recours au juge) et un déréférencement des moteurs de recherche des plateformes qui ne respecteront pas cette obligation. Celles-ci s'exposeront également à des amendes allant jusqu’à 4% de leur chiffre d’affaires mondial hors taxes.

Cyberharcèlement

Sur le volet cyberharcèlement, le texte modifié élargit les motifs du bannissement de six mois des réseaux sociaux aux outrages sexistes et sexuels, aux atteintes à la vie privée, aux dénonciations calomnieuses, à la divulgation d'informations à caractère privé, à la corruption de mineurs, et au harcèlement des maires.



Le rapporteur propose également la création d'un nouveau délit "d'outrage en ligne", pour "apporter une réponse pénale rapide aux comportements hostiles, dégradants ou déplacés sur internet". Enfin, le bannissement pourrait être utilisé comme une alternative aux poursuites pénales.

Concurrence dans le cloud

Un amendement adopté en commission prévoit de limiter à un an les avoirs accordés par les plateformes de cloud à leurs clients, et d'interdire les conditions d'exclusivité afin de permettre aux clients d'utiliser plusieurs offres d'essai. Le nouveau texte prévoit également une facturation de la portabilité aux coûts réels.

Jeux Web3

Concernant les "jeux à objets numériques monétisables" (JONUM), ces jeux du type Sorare qui incluent l'usage de NFT revendables, la commission du Sénat a supprimé le recours à la définition par ordonnance des jeux à réguler. Elle prévoit à la place une expérimentation de trois ans durant laquelle ce type de jeu serait autorisé.



Seraient concernés les "jeux (…) en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire".