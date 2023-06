Remma, première marketplace d’équipements médicaux d’occasion pour professionnels

Les constats qui ont conduit Alexandre El Harouchy a imaginé Remma ne manquent pas. Fils de médecins du Lot-et-Garonne, il a créé la première marketplace d’équipements médicaux d’occasion pour les professionnels.



Des unités d’hôpitaux amenées à fermer laissant derrière elles du matériel médical sans réelle destination, des médecins de ville qui peinent à s’approvisionner en matériel de pointe neuf, des déserts médicaux qui manquent à la fois de médecins et de matériel pour répondre aux besoins des patients, des collectivités qui ouvrent des centres de soin pour y pallier mais qui n’ont pas le budget pour acheter les outils indispensables…



"Installé en milieu rural, mon père, ophtalmologiste, avait le choix d’envoyer ses patients chez un confrère dans une grande ville, perdant sa patientèle et renforçant les déserts médicaux ; dans un hôpital où le patient serait sur une longue liste d’attente avant de pouvoir bénéficier du soin ou enfin, d’acquérir un matériel qui ne serait pas rentable puisqu’il ne l’utiliserait que peu." Désormais installé à Montpellier, Alexandre El Harouchy se souvient avoir sillonné la France avec le break familial pour aller chercher un équipement d’occasion.

300 références au démarrage, 2000 visées d'ici septembre

"La pratique du matériel d’occasion n’est pas nouvelle et bien que le phénomène s’accélère, elle reste confidentielle et discrète. Par ailleurs, les besoins ne sont pas les mêmes selon les territoires," poursuit le dirigeant. A titre d’exemple, il évoque un cabinet de chirurgie esthétique à Paris ou sur la Côte d’Azur qui renouvellent très régulièrement leurs appareils quand, ailleurs, d’autres utilisent des machines moins récentes.



Avant de lancer officiellement la plateforme Remma en juin, l’équipe a expérimenté le concept depuis le mois de mars 2023 avec des produits en moyenne 40% moins cher. Ainsi, un colposcope, instrument indispensable à la gynécologie, y est particulièrement sollicité, tout comme des appareils incombant à une bonne pratique de l’ophtalmologie. "Nous comptons 300 produits qui correspondent à 160 appareils différents mais nous avons l’objectif d’atteindre 2 000 références d’ici septembre pour un marché qui en compte 800 000." En un peu plus de trois mois, Remma a déjà vendu pour 80 000 euros de matériel et se positionne sur le marché européen.

"Plus un Back Market qu’un LeBoncoin"

A la recherche d’un équipement d’occasion sur la plateforme, un professionnel de santé aura accès à la fiche produit d’un matériel neuf avec sa photo, son descriptif et la possibilité de télécharger sa brochure technique pour s’assurer qu’il correspond à son besoin. "Ce n’est pas une petite annonce. Sous le descriptif, l’utilisateur trouvera la liste des offres et produits en stock. Le client choisit celle qui lui convient et définit la date de livraison." Alexandre El Harouchy insiste sur les services associés à sa plateforme comme la livraison et l’installation incluses dans le prix ou encore la garantie proposée de 12 à 24 mois, selon le cahier des charges du matériel.