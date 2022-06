Renault accélère la numérisation de son après-vente en s'emparant de la start-up Fixter

Pour continuer dans la numérisation de l'après-vente automobile, Renault s'empare de la start-up Fixter. L'annonce de cette acquisition, dont les détails financiers ne sont pas précisés, a été faite le 10 juin 2022. Fixter est spécialisé dans la numérisation de la maintenance automobile et plus particulièrement favoriser la mise en relation des particuliers et professionnels avec des garages de proximité.



Mise en relations avec des garagistes

Pour Renault, cette acquisition s'inscrit dans sa stratégie de développement des outils numériques pour le marché de la maintenance automobile et plus particulièrement de la rechange indépendante (IAM pour Independent After Market). "Développer notre activité sur le marché de la rechange est un axe stratégique au sein de l’après-vente de Renault Group, explique Hakan Dogu, SVP, Après-Vente Monde Renault Group. Nous continuons de développer notre offre multimarque en IAM et modernisons en profondeur notre chaine de valeur de l'après-vente afin de toujours mieux répondre aux attentes de nos clients."



La start-up Fixter, qui a été fondée en 2017 à Londres, s'est développée au Royaume-Uni avant de s'implanter dans d'autres pays d'Europe. Elle propose aux particuliers de ne pas bouger de chez pour la prise en charge de leur véhicule : de la prise de rendez-vous à l'émission d'un devis en passant par un service de collecte du véhicule à domicile, tout est accessible en ligne. Fixter, qui se positionne comme un tiers de confiance, va poursuivre son développement au Royaume-Uni et en France.

Garder la main sur le cycle de vie du véhicule

"En rachetant la startup Fixter, nous allons pouvoir combiner l'expertise et la force de frappe du groupe et de son réseau avec l'agilité et la connaissance de tous les aspects digitaux de la maintenance automobile de Fixter, affirme Hakan Dogu. Nous allons ainsi pouvoir proposer des services au meilleur niveau de qualité et accélérer la digitalisation de nos activités." A terme, la start-up va proposer l'appui du réseau multimarques des garages Motrio qui comporte 2500 points de vente en Europe, l'expertise et services digitaux de Renault Group et les services financiers de Mobilize Financial Services.



De manière générale, Renault cherche à numériser l'après-vente et garder la main sur le contrôle du véhicule. Par exemple, le constructeur a pris une participation dans Heycar qui commercialise des voitures d'occasion certifiées et garanties. En gardant la main sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules, les constructeurs peuvent commercialiser plus de services aux différents propriétaires.